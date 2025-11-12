Un agente de policía pasa de detective a creador de vídeos virales

Cuando Ingrid Palencia decidió que quería probar algo nuevo dentro del Departamento de Policía del Condado de Fairfax, no se había dado cuenta de que su próxima oportunidad implicaría pasar tiempo haciendo algo que casi nunca había hecho antes: leer noticias negativas compulsivamente en internet.

Como parte del equipo de información pública del departamento de policía del norte de Virginia, Palencia atiende consultas de medios de comunicación y, en ocasiones, acude a escenas del crimen. Redacta artículos para el blog del departamento y revisa horas de grabaciones de las cámaras corporales y de los vehículos policiales para identificar patrones de conducción que requieran atención.

Palencia era anteriormente detective de investigaciones criminales en McLean, donde trabajaba en casos activos e investigaba delitos contra la propiedad. Pero su nuevo puesto se sitúa en un ámbito diferente.

“Ahora mismo estoy mirando las redes sociales”, dijo Palencia. “Es muy diferente, pero es un cambio positivo. Es agradable aprender algo nuevo”.

Las redes sociales como herramienta de aprendizaje

El departamento comenzó a aprovechar una tendencia que los agentes observaron en las redes sociales.

La agente Katie Watts, del condado de Fairfax , utiliza un dispositivo llamado «Tappy» para señalar las infracciones de tránsito más graves. Palencia, por su parte, desempeña una función similar, dedicando horas a revisar grabaciones y crear videos para fomentar la confianza en las fuerzas del orden.

Ella revisa cada video para ver si hay alguna detención de tráfico que le llame la atención. Las detenciones que se comparten en la página de Instagram del departamento son relevantes y oportunas, dijo Palencia.

Al comienzo del año escolar, algunos videos mostraban zonas escolares o autobuses escolares. Algunos usuarios comentaron que se acababan de mudar a Virginia desde otro estado y que no conocían las normas de tránsito locales.

“A la gente le encanta ver que estamos sancionando las infracciones de tráfico y deteniendo a la gente por saltarse los semáforos en rojo, los stop en rojo o por conducir por el arcén”, dijo Palencia. “Sobre todo a los autobuses escolares. Ahora que han empezado las clases, es un tema muy importante para nosotros”.

Participar en la comunidad

Las publicaciones suelen generar mucha interacción, incluyendo diversos comentarios. Es el resultado de que los conductores se identifican con lo que ven, explicó Palencia.

“Es gratificante”, dijo. “Yo misma, cuando conduzco y veo a alguien haciendo algo que no debería, pienso: ‘Ojalá hubiera un policía aquí’”.

Si bien las responsabilidades diarias de Palencia varían, generalmente hay un enfoque principal, que a veces puede ser la actualización de su blog.

El equipo trabaja con antelación para producir vídeos de forma que el departamento mantenga una presencia activa en las redes sociales, incluso si existen otras demandas.

El objetivo principal es asegurarnos de que los conductores conozcan las leyes y que “puedan confiar en nosotros. Que puedan llamarnos si nos necesitan. Que puedan confiar en los agentes de policía que están en nuestra comunidad”.

Dado su trabajo anterior como detective, Palencia no creía que fuera a disfrutar creando contenido para redes sociales. Pero el tiempo que dedicó a editar videos demostró lo contrario.

“He aprendido a disfrutarlo”, dijo Palencia. “Y realmente disfruto buscando videos y publicándolos, y disfruto mucho los comentarios. Me encanta leerlos. Me gusta interactuar con ellos”.