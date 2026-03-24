Un agente de la policía de parques resultó herido en un tiroteo en Washington

Un agente de la Policía de Parques de Estados Unidos resultó gravemente herido el lunes por la noche en un tiroteo en Washington, según informaron funcionarios federales encargados de hacer cumplir la ley.

El agente, cuya identidad no ha sido revelada, fue trasladado en helicóptero por la Policía de Parques de EE. UU. a un hospital de la zona, según informó Vito Maggiolo, portavoz del Departamento de Bomberos y Servicios Médicos de Emergencia de DC. Indicó que la llamada se recibió alrededor de las 19:30.

El agente recibió un disparo en el hombro y su estado es grave pero estable, según un funcionario policial que habló bajo condición de anonimato por no estar autorizado a hablar públicamente sobre el asunto. Las autoridades han identificado a un sospechoso, pero este no se encuentra bajo custodia, añadió el funcionario.

Funcionarios federales indicaron que estaban colaborando en la investigación.

“He hablado con la alcaldesa Bowser y el jefe de policía Carroll y me han informado sobre el tiroteo”, dijo la fiscal general Pam Bondi en una publicación en X.

El director del FBI, Kash Patel, dijo en su propia publicación en X que estaba «rezando por el agente de la policía de parques que recibió un disparo en Washington, DC. El FBI está apoyando activamente la investigación junto con nuestros socios de las fuerzas del orden y llevará a los responsables ante la justicia».