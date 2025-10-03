Trump pide a 9 universidades comprometerse con su agenda política y obtener acceso favorable a fondos federales

La Casa Blanca pidió a nueve importantes universidades que se comprometan con las prioridades políticas del presidente Donald Trump a cambio de un acceso más favorable a fondos federales.

Un documento enviado a las universidades las alienta a adoptar la visión de la Casa Blanca para los campus de Estados Unidos, con compromisos de aceptar las prioridades del gobierno en materia de admisiones , deportes femeninos, libertad de expresión, disciplina estudiantil y asequibilidad universitaria, entre otros temas.

La adhesión brindaría a las universidades «múltiples beneficios positivos», incluyendo «subvenciones federales sustanciales y significativas» y «mayores gastos generales cuando sea posible», según una carta enviada a las universidades junto con el acuerdo. La carta lo describe como una iniciativa proactiva mientras la administración continúa investigando presuntas violaciones de derechos civiles en los campus estadounidenses.

Denominado «Pacto para la Excelencia Académica en la Educación Superior», este documento insta a las universidades a aceptar la definición gubernamental de género y aplicarla a los baños, vestuarios y equipos deportivos femeninos del campus. Exige a las universidades que dejen de considerar la raza, el género y una amplia gama de características demográficas estudiantiles en el proceso de admisión, y que exijan a los solicitantes de pregrado que presenten el examen SAT o el ACT.

El acuerdo propuesto de 10 páginas se envió el miércoles a algunas de las universidades públicas y privadas más selectivas: Vanderbilt, la Universidad de Pensilvania, Dartmouth College, la Universidad del Sur de California, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, la Universidad de Texas, la Universidad de Arizona, la Universidad Brown y la Universidad de Virginia. No quedó claro cómo se seleccionaron estas instituciones ni por qué.

Las nueve universidades podrían convertirse en «signatarias iniciales» y se les invita a brindar comentarios antes de que se finalice el texto, según la carta. Se solicita una decisión antes del 21 de noviembre.

La Casa Blanca adopta un nuevo enfoque basado en incentivos

El memorando representa un cambio de estrategia, ya que la administración ofrece una recompensa, no solo un castigo, como incentivo para adoptar la lista de deseos políticos de Trump. Muchas de las exigencias son similares a las que hizo su administración al recortar miles de millones de dólares en fondos federales para Harvard, Columbia y otras instituciones acusadas de sesgo progresista. Un juez federal anuló los recortes en Harvard en septiembre, argumentando que el gobierno se había excedido en su autoridad.

Varias universidades informaron que estaban revisando el pacto y no tenían comentarios al respecto. Un comunicado de la Universidad de Virginia indicó que no había nada que indicara el motivo de su elección. El presidente interino de la universidad reunió a un grupo de administradores el jueves para revisar la carta.

Los líderes del sistema de Texas se sintieron honrados de que el campus de Austin fuera elegido para formar parte del pacto y de sus posibles ventajas de financiación, según un comunicado de Kevin Eltife, presidente de la Junta de Regentes. «Hoy damos la bienvenida a la nueva oportunidad que se nos presenta y esperamos colaborar con la Administración Trump en ella», declaró Eltife.

El gobernador de California, Gavin Newsom, afirmó que si alguna universidad de su estado firma el pacto, perderá el acceso a la financiación estatal, incluyendo las Becas Cal Grant, un programa de ayuda financiera estudiantil de 2.800 millones de dólares. En una declaración dirigida íntegramente a la capital, Newsom, demócrata, afirmó que California «no financiará a las universidades que traicionen a sus estudiantes, profesores e investigadores y renuncien a la libertad académica».

Las universidades tendrían restricciones a la inscripción internacional y aumentos de matrícula

Según el pacto, la matrícula internacional tendría que limitarse al 15% del alumnado de pregrado de una universidad, y no más del 5% podría provenir de un solo país. Todas las universidades invitadas al pacto parecen estar dentro del umbral del 15%, aunque Dartmouth y la USC se acercan, con un 14%, según datos federales. Muchas universidades no informan desgloses por país.

La mayoría de las demás universidades estadounidenses también caen dentro del límite del 15%, pero alrededor de 120 lo superan, entre ellas la Universidad de Columbia, la Universidad Emory y la Universidad de Boston, según muestran datos federales.

Algunos de los compromisos más amplios buscan promover puntos de vista conservadores. Las universidades deberán garantizar que sus campus sean un «mercado vibrante de ideas» donde ninguna ideología predomine, según el pacto. Deberán evaluar las opiniones de estudiantes y profesores para garantizar que cada departamento refleje una mezcla diversa de perspectivas.

Para lograrlo, dice que las universidades deben tomar medidas, incluyendo “transformar o abolir las unidades institucionales que deliberadamente castigan, menosprecian e incluso provocan violencia contra las ideas conservadoras”.

Requiere políticas destinadas a contrarrestar el tipo de protestas que sacudieron los campus estadounidenses el año pasado en medio de la guerra entre Israel y Hamás. Exige el compromiso de evitar cualquier interrupción en las clases o las bibliotecas del campus y de garantizar que los manifestantes no molesten a otros estudiantes.

Los campus que firmen el acuerdo tendrían que congelar la matrícula para los estudiantes estadounidenses durante cinco años, y aquellos con dotaciones superiores a los dos millones de dólares por estudiante de pregrado no podrían cobrar matrícula en absoluto a los estudiantes que cursen programas de “ciencias duras”.

Los opositores ven una amenaza a la libertad de expresión

Ted Mitchell, presidente del Consejo Americano de Educación, instó a las universidades a rechazar el acuerdo, afirmando que viola la independencia del campus y socava la libertad de expresión.

«No vale la pena hacer los compromisos que tendrían que hacer», dijo. «Es un pacto fáustico».

El pacto también suscitó críticas de grupos defensores de la libertad de expresión, asociaciones de profesores y de Larry Summers, exsecretario del Tesoro y presidente de Harvard. Summers afirmó que cree que las universidades de élite han perdido el rumbo, pero añadió que el pacto es como intentar «arreglar un reloj a martillazos: mal concebido y contraproducente».

“La reacción contra su crudeza probablemente retrasará los esfuerzos de reforma necesarios”, dijo Summers.

El Departamento de Justicia haría cumplir los términos del acuerdo, y los infractores perderían el acceso a los beneficios del pacto durante al menos un año. En caso de incumplimiento posterior, la pena se eleva a dos años.

“Las instituciones de educación superior tienen la libertad de desarrollar modelos y valores distintos a los que se exponen a continuación”, afirma el pacto, “si la institución decide renunciar a los beneficios federales”.