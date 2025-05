Six Flags America en Maryland cerrará al final de la temporada 2025

Después de más de un cuarto de siglo de emociones y diversión, Six Flags America y Hurricane Harbor en los suburbios de Washington, DC, en Maryland, cerrarán al final de esta temporada.

La propiedad de aproximadamente 202 hectáreas (500 acres) en Bowie se comercializará para su remodelación, anunció Six Flags Entertainment Corporation el jueves. Como parte de una revisión de su cartera, la compañía con sede en Charlotte, Carolina del Norte, determinó que los parques «no encajan estratégicamente con el plan de crecimiento a largo plazo de la compañía», declaró el presidente y director ejecutivo de Six Flags, Richard A. Zimmerman, en un comunicado. El último día de operaciones será el 2 de noviembre.

“Six Flags America y Hurricane Harbor han sido una parte importante de la comunidad local, y esta última temporada será una oportunidad para celebrar las décadas de diversión que los huéspedes han disfrutado en la propiedad”, dijo Zimmerman.

Six Flags America emplea a unos 70 asociados a tiempo completo, y se proporcionarán indemnizaciones y otros beneficios a los asociados elegibles, dijo la compañía.

Una reserva natural que funcionó en el sitio en la década de 1970 se convirtió posteriormente en un parque de atracciones, según informa The Washington Post . Abrió sus puertas como Six Flags America en 1999, según un portavoz de la compañía. El parque cuenta con numerosas atracciones y juegos, incluyendo nueve montañas rusas. La Wild One es una de las montañas rusas de madera más antiguas del país, según el portavoz.

La ejecutiva interina del condado de Prince George, Tara H. Jackson, lamentó la pérdida de los parques.

“Durante décadas, Six Flags ha sido más que un simple parque temático: es una parte preciada de la identidad de nuestro condado, una fuente de alegría para las familias y un centro de actividad económica”, declaró Jackson en un comunicado. “Nos comprometemos a colaborar estrechamente con Six Flags y otras partes interesadas para guiar un proceso de reurbanización reflexivo e inclusivo que fomente el empleo, el crecimiento y el beneficio comunitario a largo plazo”.