Sheriff de Loudoun expresa inquietud por proyecto migratorio

El sheriff del condado de Loudoun, Mike Chapman, advirtió que una propuesta legislativa aprobada por la Asamblea General de Virginia y actualmente en manos de la gobernadora Abigail Spanberger podría poner fin a la colaboración existente entre su oficina y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Chapman, quien ofreció testimonio sobre la iniciativa -identificada como SB783- durante una audiencia del Comité de Presupuesto del Senado federal el pasado 10 de marzo, explicó que la medida obligaría a su departamento a suspender una cooperación que ha mantenido durante años con las autoridades migratorias. En la actualidad, cuando ICE emite una orden de retención, la oficina del sheriff mantiene bajo custodia por hasta dos días a la persona solicitada, tras su liberación del centro de detención de Loudoun.

Según el texto aprobado por los legisladores, las agencias policiales estatales y locales tendrían prohibido colaborar con ICE, a menos que la agencia federal adopte nuevas disposiciones, como limitar sus operativos en tribunales y escuelas salvo autorización judicial, además de otras condiciones como no utilizar máscaras durante sus intervenciones. No se escucha mucho sobre operativos de ICE en el condado de Loudoun, precisamente por la relación que existe entre ambas entidades», MIKE CHAPMAN Sheriff del condado de Loudoun Chapman señaló que el sistema vigente ha resultado beneficioso para ambas partes. «No estamos aplicando leyes migratorias directamente», explicó. «Lo único que hacemos es entregar a las personas que ICE solicita; eso les permite cumplir con su labor y, al mismo tiempo, nos ayuda a evitar que individuos que podrían cometer delitos adicionales regresen a la comunidad». El sheriff afirmó que esta cooperación ha dado resultados positivos a lo largo del tiempo. ción que existe entre ambas entidades», indicó. «Me preocupa que las decisiones de la gobernadora afecten un programa que ha funcionado bien y que contribuye a la seguridad de nuestros residentes».

Además del proyecto que ahora evalúa, Spanberger ha firmado dos órdenes ejecutivas que ponen fin a acuerdos previos que permitían a agentes de la Policía Estatal de Virginia y al Departamento de Correcciones colaborar con ICE. ¿Ha sido víctima de fraude de Medicare? Aprenda a prevenir el fraude de Medicare y prepárese para posibles amenazas Chapman advirtió que, si ICE decide no acatar las nuevas condiciones establecidas en la legislación lo que impediría a su oficina retener temporalmente a personas por asuntos no relacionados con inmigración, los agentes federales tendrían que salir a buscarlas directamente. «Vamos a ver más agentes de ICE en las calles, realizando redadas y ese tipo de operativos, cuando en realidad no sería necesario», concluyó.