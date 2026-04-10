Anuncian reubicación del Children’s National Hospital

La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, informó que la ciudad destinará un millón de dólares para apoyar al Children’s National Hospital en la búsqueda de un nuevo lugar donde establecer sus instalaciones dentro del Distrito. «El Children’s National es un hospital pediátrico de prestigio nacional y el segundo mayor empleador privado en DC.

Ha sido parte de nuestra comunidad por más de 155 años, y queremos ayudar a encontrar un nuevo espacio que le permita seguir creciendo y sirviendo a futuras generaciones durante el próximo siglo», expreső Bowser. «Con este financiamiento incluido en mi propuesta presupuestaria, colaboraremos estrechamente con el hospital para analizar posibles ubicaciones y garantizar que la atención médica infantil de alta calidad, moderna y accesible continúe disponible aquí mismo, en Washington»..

Debido al envejecimiento del actual edificio ubicado en Michigan Avenue, la institución evaluarå distintas opciones de terreno dentro del Distrito, incluyendo propiedades públicas, federales y privadas. Entre los factores que se tomarán en cuenta están el potencial de expansión a largo plazo, el acceso al transporte, los servicios cercanos y la integración con la comunidad.

Según la oficina de la alcaldesa, estos fondos buscan asegurar que la región metropolitana de Washington mantenga acceso a servicios pediátricos integrales para niños y familias en los años venideros. «Durante más de 155 años, el Children’s National ha atendido a niños y familias en el Distrito y en toda la región, incluyendo cerca de cinco décadas en nuestro edificio principal actual», señaló Michelle Riley-Brown, directora ejecutiva del hospital. «Agradecemos profundamente el respaldo de la alcaldesa Bowser para garantizar que la atención médica infantil de primer nivel continúe siendo accesible mientras evaluamos cómo responder mejor a nuestras necesidades futuras de infraestructura». En el último año, el hospital brindó atención a más de 258,000 menores, de los cuales más de 75,000 residen en Washington, D.C.