¿Se unirá Maryland a la batalla por la redistribución de distritos del Congreso?

Durante los últimos 25 años, los demócratas de Maryland han rediseñado gradualmente los mapas del Congreso del estado para reducir el número de republicanos en cargos federales.

Ahora que el representante Andy Harris es el único miembro republicano del Congreso por Maryland, eso todavía es demasiado para algunos demócratas que ven las batallas que se libran en Texas y otros estados y quieren una sesión especial convocada este año para redibujar el mapa.

Y aunque no todos los demócratas importantes de Maryland están de acuerdo con la idea, incluso aquellos que predican cautela no la descartan.

De suceder, tendría que hacerse este año, ya que la fecha límite de presentación para las elecciones del próximo año es en febrero y cualquier cambio seguramente generaría un recurso legal. Durante un evento en Randallstown el lunes, el presidente del Senado, Bill Ferguson, dijo que aún es prematuro afirmar si se hará realidad.

“Lo he dicho una y otra vez: debería ser la última opción que consideremos”, dijo. “No es tan fácil como simplemente aprobar un proyecto de ley. Existen serias preocupaciones legales y cuestionamientos sobre la democracia”.

Se refirió a la redistribución de distritos como un último recurso para contrarrestar la redistribución de distritos que favorece a los republicanos en otros estados.

“Hablé con mis colegas de otros estados, quienes comparten la postura y también comprenden la devastadora naturaleza de una carrera hacia el abismo”, dijo. “Tengo la esperanza de que esta tendencia que hemos visto solo en Texas y California pueda frenarse, pero ya veremos. Estamos debatiendo el tema y analizando las opciones para mantenerlo como una posibilidad, en caso de que tengamos que implementarlo”.

Ferguson dijo que aún no ha estudiado los mapas y dibujos que podrían hacer que Harris pierda su escaño en el Congreso ante un demócrata. Pero añadió que sus colegas en Annapolis están divididos sobre si intentarlo siquiera. El delegado del condado de Frederick, Jesse Pippy, jefe de la minoría de la Cámara de Representantes en Annapolis, no está seguro de que los demócratas puedan lograrlo.

“Los demócratas de Maryland ya han manipulado a fondo los distritos electorales de Maryland”, dijo Pippy. “Cada 10 años, los demócratas han redefinido los límites para su propio beneficio, y cada año han logrado eliminar a un republicano más de la representación, a pesar de que el 40% del estado vota sistemáticamente por el Partido Republicano”.

Califica las preocupaciones sobre la manipulación de distritos electorales en otros estados como una «falsa indignación», y añade: «Esta idea de que es lo moralmente correcto es indignante, porque lo llevan haciendo. Lo llevan haciendo décadas. Todo el mundo lo sabe».

Pero un demócrata dispuesto a seguir adelante es el delegado del condado de Charles, CT Wilson, quien dijo que ha estado involucrado en la elaboración de mapas anteriormente y está buscando formas de hacer un mapa que le dé a Maryland ocho demócratas en la Cámara de Representantes.

“Creo que la manipulación de distritos electorales es una idea horrible, pero creo que es un problema nacional y Maryland no debería asumir las consecuencias solo por intentar tener razón”, dijo Wilson. “Y no creo en ninguna superioridad moral cuando se trata de una pelea. A veces es solo una pelea”.

Legalmente, dijo que cree que Maryland estaría en una base sólida, pero admitió que redibujar el mapa no necesariamente lograría lo que quieren los demócratas.

“Pero no se trata de eso”, dijo Wilson. “Se trata de contraatacar. Se trata de tener determinación y demostrar, como estado, que no nos quedaremos de brazos cruzados esperando que alguien más, California, Nueva York e Illinois nos salven. Haremos nuestra parte”.

Señalando el impacto de las pérdidas de empleos federales en Maryland, así como la creciente tasa de desempleo entre las mujeres negras, Wilson dijo que es otra forma en que Maryland puede contraatacar.

“Sé que mi estado está listo para hacer algo”, dijo Wilson. “Porque ahora mismo, lo peor que sentimos es impotencia. Y si podemos cambiar eso, estoy totalmente a favor”.