Contratista tecnológico del norte de VA pagará $1 millón en restitución por robo de salario

El director ejecutivo de un contratista gubernamental con sede en Chantilly pagará más de un millón de dólares en restitución a ocho ex empleados después de declararse culpable en el caso de robo de salario más grande de la historia del condado de Fairfax, Virginia, dijo el lunes el fiscal de la Commonwealth, Steve Descano.

Thomas Burns era el director ejecutivo de SP Global, empresa especializada en implementación de tecnología. A partir de octubre de 2020, la empresa dejó de pagar a sus más de 40 trabajadores.

Según un comunicado de prensa de la oficina de Descano, Burns y otros ejecutivos prometieron durante meses que el pago y los pagos retroactivos llegarían, diciendo que había problemas con las regulaciones bancarias internacionales y restricciones de viaje causadas por la pandemia.

Los empleados trabajaron sin paga durante meses, consolados por esas promesas, dijo Descano, antes de finalmente renunciar sin recibir compensación alguna.

La empresa defraudó a 42 trabajadores por más de 5 millones de dólares, afirmó Descano. Ocho trabajadores optaron por ser incluidos en el acuerdo de restitución del condado por un total de 1.070.429,21 dólares, mientras que los otros 34 optaron por presentar una demanda, la cual está pendiente.

“Robar es robar, y los delitos financieros pueden ser igual de devastadores para las familias de las víctimas: quienes no reciben su pago pueden dejar de pagar el alquiler o la hipoteca, poniendo en riesgo su seguridad”, dijo Descano en un comunicado de prensa.

Burns también fue sentenciado a cuatro años de prisión, con un año en suspenso. Se declaró culpable de dos cargos de robo de salario por más de $10,000 y un cargo de conspiración para cometer robo de salario.