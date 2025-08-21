Se extiende el toque de queda para adolescentes en la calle U de DC

El departamento de policía de DC ha establecido una zona de toque de queda para niños y adolescentes en el corredor de la calle U del Distrito, vigente desde las 8 p. m. hasta las 11 p. m. de jueves a domingo.

La jefa de policía, Pamela Smith, anunció el miércoles la ampliación del toque de queda. Según un comunicado de prensa de la policía de DC, ninguna persona menor de 17 años dentro de la zona podrá reunirse en grupos de nueve o más personas en ningún lugar público ni en las instalaciones de ningún establecimiento.

Este es el segundo toque de queda implementado en el área de U Street este verano.

El toque de queda no se aplica a los niños y adolescentes que salen con un padre o tutor.

Según la policía de DC, otras exenciones al toque de queda incluyen :

Hacer un recado por orden de un padre o tutor, sin desviarse ni detenerse.

Viajar en un vehículo involucrado en viajes interestatales

Trabajar o regresar a casa desde un trabajo, sin desvíos ni paradas

Tener una emergencia

Parado en una acera justo afuera de su residencia o de la residencia de un vecino de al lado, si el vecino no se quejó a la policía

Asistir a una escuela oficial, actividad religiosa u otra actividad recreativa patrocinada por un grupo que se hace responsable del niño o adolescente.

Ejerciendo sus derechos de la Primera Enmienda protegidos por la Constitución de los Estados Unidos

También hay un toque de queda en toda la ciudad que sigue vigente hasta el 31 de agosto para niños y adolescentes de 17 años o menos, que comienza cada noche a las 11 p. m. y continúa hasta las 6 a. m. de la mañana siguiente.