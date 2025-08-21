Maryland, Virginia y Delaware se preparan para el huracán Erin

El huracán Erin, ahora de categoría 2, pasa por Virginia, Maryland y Delaware al final de la semana laboral. Aunque es poco probable que toque tierra, la tormenta está causando condiciones peligrosas en las zonas costeras.

Los mayores impactos del huracán se producirán en las playas, con oleaje peligroso, corrientes de resaca, erosión de las playas e inundaciones costeras, según el meteorólogo de 7News First Alert, Brian van de Graaff.

«Si tiene planes de ir a la playa en los próximos días, las corrientes de resaca y el oleaje alto van a ser bastante intensos y están diciendo que debe mantenerse fuera del agua incluso después de que pase la tormenta hasta que las cosas comiencen a calmarse», dijo.

Hay oleaje fuerte y corrientes de resaca en Ocean City, según una actualización del departamento de gestión de emergencias de la ciudad el jueves por la mañana.

El director de servicios de emergencia de Ocean City, Joe Theobald, escribió en un comunicado: “Debido al fuerte oleaje y las peligrosas corrientes de resaca, estamos prohibiendo nadar y surfear en el océano”.

Esto es hasta nuevo aviso.

Las playas de la Costa Este de Maryland se encuentran actualmente bajo una alerta de inundación costera emitida por el Servicio Meteorológico Nacional hasta las 11:00 a. m. del jueves. Sin embargo, una alerta de oleaje alto y una alerta de inundación costera estarán vigentes hasta el viernes.

El gobernador de Maryland, Wes Moore, dijo en un comunicado que no esperan impactos significativos, pero que deben permanecer alerta ya que se espera que las inundaciones costeras alcancen su punto máximo el viernes.

En Virginia, la costa este y el área de Virginia Beach están bajo advertencia de tormenta tropical, con vientos pronosticados de hasta 30 mph y ráfagas de hasta 45 mph.

El gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, declaró durante una rueda de prensa: «Esta es una tormenta peligrosa y, debido a su tamaño, aunque se encuentra en alta mar, veremos bandas de lluvia que traerán fuertes lluvias».

También dijo que los equipos estatales y locales están listos para responder a las inundaciones y otros impactos de tormentas.

“Asegúrate de tener un plan y no conduzcas por aguas turbulentas”, dijo Youngkin. “Tu coche no es un submarino. Date la vuelta, no te ahogues al final del día”.