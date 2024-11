Se espera que motociclistas se unan a la manifestación para pedir calles más seguras

Se espera que alrededor de 1.000 motociclistas salgan a las calles el domingo para pedalear y manifestarse a favor de carreteras más seguras.

Hace dos años, Sarah Langenkamp, ​​de 42 años, murió tras ser atropellada por un camión mientras iba en bicicleta en Bethesda, Maryland. Para conmemorar a Sarah, su marido, Dan Langenkamp, ​​fundó el evento Ride For Your Life , un paseo en bicicleta combinado con una manifestación para abogar por calles más seguras.

El tercer recorrido y manifestación anual se llevará a cabo el 17 de noviembre, que es el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico.

Las siete organizaciones que patrocinan el viaje han escrito una carta a la administración entrante de Trump, poniendo énfasis en la seguridad vial y alentando la acción de los legisladores, agregó Langenkamp.

Según la Asociación de Seguridad Vial de Gobernadores , más de 8.400 peatones y ciclistas murieron atropellados por conductores en todo el país en 2023.

“Estamos cerca de alcanzar el nivel más alto de muertes de ciclistas y peatones en Estados Unidos en 40 años . Y creo que todo el mundo puede estar de acuerdo en que es demasiado. Las tendencias van en la dirección equivocada. Tenemos que darle la vuelta. Medidas como ésta ayudan, porque hacen que la gente del Departamento de Transporte y del Congreso preste atención a este problema”, afirmó Langenkamp.

Se espera que asistan muchos funcionarios de Maryland, agregó Langenkamp. “Tendremos al congresista Raskin y también al congresista Thompson, quien es el líder del grupo de ciclistas en el Congreso de los Estados Unidos”, dijo.

El objetivo de Ride For Your Life es instar a los legisladores a aprobar leyes que faciliten el uso de fondos federales para construir infraestructura más segura para peatones, ciclistas e incluso conductores.

“Estamos viviendo una verdadera crisis nacional en las carreteras, con más de 40.000 personas muriendo cada año en ellas. Es casi la misma cantidad de personas que mueren a causa de la violencia con armas de fuego. Es una de las principales causas de muerte evitable en Estados Unidos”, afirmó Langenkamp.

Después de la muerte de Sarah, Langenkamp se comprometió a dar prioridad a sus hijos. Centrarse en ellos y planificar el viaje, todo ello mientras lamentaba la muerte de su esposa, realmente le costó mucho.

“Pienso en Sarah cada cinco minutos, así que no tengo miedo ni me molesta hablar de ella ni recordarla”, dijo.

Añadió: “El duelo juega malas pasadas con tu mente. Ocupa mucho espacio en tu cerebro, y eso es algo que me cuesta mucho. Me cuesta mucho lidiar con la distracción y la falta de memoria que acompañan al duelo. Te das cuenta de que no estás tan lúcido y concentrado como antes, así que a veces es difícil. Te sientes un poco agotado, y eso es duro, pero esto es tan importante que no puedo dejar de hacerlo. Así que sigo adelante”.

Los ciclistas comenzarán en la escuela primaria Wood Acres en Bethesda. “Vamos a seguir la ruta que recorrió Sarah el día en que murió. Luego iremos hasta el monumento a Lincoln, a unos 13 kilómetros de distancia, y realizaremos la manifestación allí mismo, en las escaleras del monumento”, dijo Langenkamp.

Aquellos que quieran participar sin ir en bicicleta pueden embarcarse en la caminata de una milla de Ride For Your Life, que comenzará en Freedom Plaza y continuará hasta el Lincoln Memorial.