Biden pisa la Amazonía, la selva que casi acaba con Theodore Roosevelt

Joe Biden se convertirá este domingo en el primer presidente de Estados Unidos en visitar la Amazonía, un territorio que por poco acaba con la vida de uno de sus antecesores, Theodore Roosevelt, cuando ya había dejado el poder.

En la recta final de su mandato, el jefe de Estado de 81 años pisará el suelo de Manaos, la mayor ciudad amazónica de Brasil, para hablar del calentamiento global, un tema que será su sucesor y archirrival político, Donald Trump, considera una » farsa».

Hasta ahora evitada por los mandatarios estadounidenses en sus viajes a Brasil, la mayor selva tropical del mundo fue casi mortal para Roosevelt, presidente entre 1901 y 1909 y conocido por su espíritu aventurero.

Cuatro años después de que dejara la Casa Blanca, el 26° presidente de Estados Unidos se embarcó en una expedición de cuatro meses por el territorio amazónico junto al explorador brasileño Candido Rondon.

Famoso por ser un agudo conocedor de la selva y defensor de las comunidades indígenas, Rondon propuso que se adentraran en el entonces llamado «Rio da Dúvida» (Río de la Duda).

El afluente de 760 kilómetros nace en el estado de Rondonia, atraviesa parte de Mato Grosso y sigue hasta Amazonas, del que Manaos es capital y donde alimenta el cauce del río Aripuanã.

La odisea no salió como lo esperado. Varios miembros de la excursión murieron y «Teddy», entonces de 55 años, contrajo malaria y una infección en la pierna, lo que lo incapacitó para la recta final del viaje.

«TR estaba fuera de sí hacia el final; Rondon lo dio por muerto varias veces», dijo su bisnieto Tweed Roosevelt en declaraciones recogidas por el diario The New York Times en 1992.

La llamada Expedición Roosevelt-Rondon «se salvó del desastre» gracias a un encuentro con recolectores de caucho en la confluencia del «Rio da Dúvida» con el Aripuanã, el 15 de abril de 1914, según la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.

Pero la salud del antiguo dignatario, quien falleció en 1919, nunca se recuperó por completo tras la excursión por la selva amazónica, clave en la lucha contra el calentamiento global por su capacidad de absorber CO2.

En su honor, el río pasó a llamarse Río Roosevelt.