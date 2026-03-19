Se declara culpable de homicidio a hombre cuyo cuerpo fue encontrado en el asiento trasero de una camioneta incendiada

Uno de los dos adolescentes del condado de Anne Arundel se declaró culpable del asesinato del propietario de un negocio de estanques de carpas koi en Davidsonville, Maryland, en mayo de 2025.

Jonah Michael Poole, de 19 años, se declaró culpable el miércoles de asesinato en primer grado por la muerte de Edward Koza, de 67 años, propietario de Tropic Bay Water Gardens, ocurrida el 24 de mayo de 2025. Su sentencia está programada para el 26 de junio.

La novia de Poole, Kylee Alyssa Dakes, de 19 años, también está acusada del asesinato . Su juicio está programado para principios de junio.

Según los documentos de la acusación, la pareja atacó a Koza en su tienda, antes de atarle los brazos, taparle la boca con cinta adhesiva, llevarlo a dar una vuelta en su camioneta, rociar el vehículo con gasolina y prenderle fuego con Koza en el asiento trasero.

Tras su detención por la muerte de Koza, Poole también fue acusado de dos delitos ocurridos en las semanas previas al asesinato de Koza; se le acusa de pintar con aerosol una esvástica en una escuela de Edgewater, Maryland, y de robar más de 11.000 dólares de un bar portuario donde trabajaba su novia.

A finales de 2025, un juez determinó que Poole era competente para ser juzgado.

Los registros judiciales muestran que los juicios de Poole por robo con agravantes, allanamiento de morada y delitos menores de odio están pendientes.

Lo que dicen los fiscales sucedió

Según la policía del condado de Anne Arundel, Poole trabajó durante un breve período de tiempo en Tropic Bay Water Gardens.

Según los documentos de la acusación, los detectives encontraron indicios de forcejeo dentro del negocio de Koza, incluyendo objetos rotos, sangre y un par de zapatos en el suelo. Cuando la policía descubrió el cuerpo de la víctima, este no llevaba zapatos.

Los investigadores creen que la pareja condujo la camioneta de Koza hasta una gasolinera, con la víctima dentro del vehículo.

Las cámaras de vigilancia del establecimiento parecen mostrar a Dakes comprando gasolina por valor de 10 dólares, poco antes de que incendiaran el camión. Los investigadores encontraron la boquilla derretida de una lata de gasolina de plástico dentro del vehículo calcinado.

Un conocido de Koza declaró a la policía que vio un coche, posiblemente un Lincoln, aparcado frente al negocio de Koza ese día. Los detectives supieron que Poole conducía un sedán Lincoln rojo y descubrieron que los lectores de matrículas registraron su coche en la zona del homicidio, aproximadamente a la hora del incendio.