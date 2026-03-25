Se acabaron las clases: los estudiantes del condado de Montgomery comenzarán el verano antes de lo previsto

El año escolar en el condado de Montgomery, Maryland, terminará el 18 de junio, en lugar del 26 de junio, después de que la Junta Estatal de Educación de Maryland aprobara una resolución para eximir a los estudiantes de tres días de asistencia obligatoria.

Las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery realizaron un ajuste a mitad de año para extender el año escolar hasta el 26 de junio con el fin de compensar las cancelaciones de clases causadas por las inclemencias del invierno. Posteriormente, el sistema escolar tuvo que solicitar al estado una exención de dicha extensión.

En su solicitud, el superintendente Carey Wright pidió a la junta estatal permiso para finalizar el año escolar el 18 de junio, después de 177 días de instrucción. Maryland generalmente requiere 180 días lectivos.

Según el distrito escolar, su calendario ajustado aún cumple con los requisitos estatales de 1.080 horas de instrucción para estudiantes de primaria y secundaria, y 1.170 horas para estudiantes de bachillerato.

“Nuestro objetivo es que el tiempo de aprendizaje sea significativo y sabemos que extenderlo hasta finales de junio haría que se perdiera gran parte de ese significado”, dijeron los funcionarios del distrito escolar el martes en una carta en la que anunciaban el cambio de calendario a las familias.

Según el nuevo calendario, el 15 de abril será un día lectivo con salida anticipada. Del 15 al 17 de junio serán días lectivos completos, mientras que el 18 de junio, último día de clases, será un día con salida anticipada.

El sistema escolar también informó a las familias que está preparando un plan de aprendizaje virtual para casos de mal tiempo, lo que permitirá al distrito continuar impartiendo clases durante cierres de varios días. Asimismo, los funcionarios escolares están revisando el calendario del próximo año para mitigar futuras interrupciones, según indicó el sistema escolar.