Recompensa de 75.000 dólares por un hombre vinculado a tiroteos en DC

La policía de DC está pidiendo la ayuda del público para detener a un hombre relacionado con el tiroteo fatal de un pasante del Congreso en junio y un segundo tiroteo que tuvo lugar en julio.

Naqwan Antonio Lucas, de 18 años, es buscado en relación con el tiroteo de Eric Tarpinian-Jachym , de 21 años, cerca de la estación de metro Mount Vernon Square el 30 de junio. Otros dos sospechosos adolescentes fueron arrestados en el tiroteo y fueron acusados ​​como adultos de asesinato en primer grado.

Tarpinian-Jachym murió en el hospital el martes 1 de julio.

Lucas es buscado por un cargo de asesinato en primer grado a mano armada.

La policía informó que, al iniciar la investigación, los agentes determinaron que Lucas también es buscado en relación con el tiroteo ocurrido el 4 de julio contra Zoey Kelley, de 17 años. El tiroteo ocurrió alrededor de las 5:15 p. m. en una vivienda ubicada en la cuadra 1700 de Benning Road NE.

La policía llegó y encontró a la adolescente con una herida de bala y la declaró muerta.

Lucas es buscado por otro cargo de asesinato en primer grado por posesión armada por el tiroteo del 4 de julio.

La policía, además del FBI y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, ofrecen una recompensa de 75.000 dólares por cualquier información que conduzca al arresto de Lucas en este caso.

El caso aún está bajo investigación.