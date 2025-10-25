Cinco personas baleadas cerca de la Universidad Howard

Cinco personas fueron baleadas el viernes por la noche en la Universidad Howard mientras la escuela celebraba su 101° fin de semana de regreso a casa.

La jefa de policía, Pamela Smith, declaró en una conferencia de prensa el viernes por la noche que tres hombres, una mujer y un adolescente fueron encontrados baleados alrededor de las 8:20 p. m. en la cuadra 600 de Howard Place NW, cerca del edificio de arquitectura de la universidad. Smith indicó que ninguno de los baleados era estudiante de Howard.

Dos sospechosos están bajo custodia y se recuperaron tres armas cerca de la escena, dijo Smith.

Dijo que las cinco personas fueron trasladadas a hospitales locales con lesiones que no ponen en peligro su vida.

Smith dijo que la policía aún no ha determinado qué provocó el tiroteo, pero los investigadores están recuperando imágenes de vigilancia cercanas.

Ya sean jóvenes o adultos con armas, necesitamos que la gente deje de usarlas en nuestra ciudad . Lo que sí sabemos es que este es el regreso a casa de Howard , y la mayoría de las festividades de regreso a casa en nuestras ciudades son ocasiones alegres para que nuestras familias salgan y disfruten de un buen rato , dijo Smith.

La universidad estaba organizando una recepción de bienvenida para ex alumnos a sólo una cuadra de distancia en el momento del tiroteo.

No vamos a tolerar que personas entren a nuestras ciudades con armas de fuego , y no piensen ni por un segundo que no los vamos a buscar , registrar y encontrar . Y cuando lo hagamos , los haremos responsables , añadió .

La policía ha cerrado más calles a los automovilistas y peatones en ambos sentidos del área.