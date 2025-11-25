Qué está abierto y qué está cerrado para el Día de Acción de Gracias de 2025 en la región de DC

El Día de Acción de Gracias (probablemente) absorberá tu jueves, y ya sea que estés viajando, cocinando o tratando de conseguir un ingrediente de último momento, esto es lo que necesitas saber sobre lo que está abierto y cerrado en la región de DC.

Gobierno y escuelas

Las oficinas de los gobiernos federal, estatales y locales en DC, Maryland y Virginia estarán cerradas el jueves en conmemoración del feriado.

Los sistemas escolares del área de DC también estarán cerrados y la mayoría de las escuelas reabrirán el lunes 1 de diciembre.

Correo y envío

El Servicio Postal de EE. UU. no entregará correo regular el Día de Acción de Gracias. Solo se realizarán entregas de Correo Prioritario Exprés.

UPS y FedEx ofrecerán servicios limitados o nulos según la categoría. Consulte los horarios de días festivos específicos de cada transportista.

bancos

La mayoría de los principales bancos, incluidos Bank of America, Wells Fargo, Truist, PNC y Capital One, estarán cerrados el jueves.

tiendas de comestibles

Si necesita recoger su pedido a último momento, muchas tiendas de comestibles están operando, pero con horarios muy reducidos.

Abierto (el horario varía según la ubicación):

Whole Foods Market: abierto con horarios modificados; muchas sucursales cierran temprano.

Harris Teeter: Abierto; muchas tiendas cierran alrededor de media tarde.

Food Lion: Abierto, generalmente de 7 a. m. a 4 p. m.

Dollar General: Abierto con horario festivo ajustado.

Family Dollar: Muchas tiendas abren de 8 a. m. a 6 p. m.

Safeway: Abierto con horario modificado.

Cerrado:

Walmart

Objetivo

Costco

Trader Joe’s

Aldi

Lidl

Club de ventas al por mayor de BJ

Farmacias Kroger

La mayoría de los cierres son parte de las políticas de vacaciones de toda la cadena para 2025.

Minorista

Las grandes tiendas minoristas y departamentales de la región de Washington D. C. continúan con la tendencia de cerrar el Día de Acción de Gracias. Se espera que Walmart, Target, Costco, Best Buy y la mayoría de los centros comerciales mantengan sus puertas cerradas hasta el Viernes Negro.

Algunas farmacias y tiendas de conveniencia podrían estar abiertas, pero con horario reducido. Consulta tu ubicación específica.

Restaurantes

El horario de los restaurantes varía considerablemente. Cadenas nacionales, como Golden Corral o IHOP, pueden mantener abiertos algunos locales, pero muchos restaurantes independientes cierran durante el feriado.

Llame con anticipación o verifique con los listados de OpenTable para su área.

Servicios de aparcamiento y tráfico

corriente continua

El control de estacionamiento se suspenderá el jueves y el viernes. No es necesario recargar el parquímetro .

Tránsito

A continuación te indicamos cómo moverte por la región durante el Día de Acción de Gracias:

Metrorail

Opera en horario nocturno los fines de semana.

El sistema funciona aproximadamente desde las 6 am hasta la medianoche.

Las operaciones regulares se reanudarán el viernes 29 de noviembre.

El primer y el último tren varían según la estación; los pasajeros deben consultar el planificador de viajes de WMATA.

Metrobús

Opera en horario dominical en toda la región.

Las operaciones regulares se reanudarán el viernes 29 de noviembre.

Estacionamiento en estaciones de Metro

Los estacionamientos y estacionamientos propiedad de Metro suelen ser gratuitos el Día de Acción de Gracias. WMATA no ha emitido una excepción para 2025.

Maryland

El tren MARC no prestará servicio el Día de Acción de Gracias. Para el Viernes Negro, los trenes operarán con el horario de sábado únicamente en la línea Penn. No habrá servicio en las líneas Brunswick ni Camden.

Los servicios de autobús locales operarán con horario de domingo/feriado el jueves. Sin embargo, los autobuses de cercanías no operarán el jueves ni el viernes, excepto la Ruta 201, que operará con horario de fin de semana/feriado ambos días.

El servicio de tren ligero funcionará según el horario de domingo/feriado el jueves.

Condado de Anne Arundel

No habrá servicio en las líneas de autobús de Anne Arundel. El viernes, solo estarán en servicio las siguientes rutas : 201, 202, 203 y el BWI Express.

Estacionamiento gratuito en el centro de Annapolis en espacios con parquímetro entre el Día de Acción de Gracias y Año Nuevo.

Condado de Montgomery

Ride On Bus , incluido Ride On extRa (rosa y lima), funcionará según el horario de domingo para el Día de Acción de Gracias.

El servicio de autobús Flash operará los jueves con el horario de fin de semana y festivos para la Ruta Naranja, ya que la Ruta Azul no estará en servicio. Tanto la Ruta Azul como la Naranja operarán con el horario habitual entre semana los viernes.

El jueves no se cobrarán tarifas en los estacionamientos públicos, las plazas de aparcamiento ni los parquímetros. Los pagos se reanudarán el viernes.

Condado de Prince George

El autobús no operará el jueves. El viernes se reanudará su servicio regular, excepto la ruta P78.

Los servicios de Call-A-Bus y PGC Link no operarán el jueves ni el viernes. Se reanudarán el lunes 1 de diciembre.

Condado de Howard

Las tarifas de estacionamiento no se aplicarán el jueves, pero sí el viernes.

Virginia

VRE no tiene servicio el Día de Acción de Gracias.

Ciudad de Alejandría

Los autobuses DASH operarán con el horario de fin de semana el jueves. Las líneas 102, 103 y 104 no circularán. El viernes operarán con el horario habitual entre semana.

El servicio de tranvía de King Street funcionará en su horario habitual el jueves de 11 a. m. a 11 p. m.

Arlington

Los autobuses ART 41, 42, 45, 51, 55 y 87 operan los jueves con horario de domingo. Las demás rutas no operan.

El viernes, las líneas ART 41, 42, 45, 51, 55, 77 y 87 operarán con horario de sábado. Las demás rutas no estarán operativas.

Condado de Fairfax

Fairfax Connector operará con un horario de servicio de domingo el jueves y un horario de día festivo el viernes.

El autobús CUE de la ciudad de Fairfax no ofrecerá servicio el jueves. El viernes ofrecerá un servicio entre semana modificado.

Condado de Loudoun

No habrá ningún servicio de autobús de Loudoun County Transit el jueves.

El viernes, el horario será considerablemente reducido. Consulte la página web de Servicios de Tránsito y Cercanías para obtener más información.

Condado de Prince William

No habrá ningún servicio de autobús OmniRide el jueves.

OmniRide Metro Express, OmniRide Local y OmniRide East-West Express operarán servicio regular el viernes .

Servicios de CC

La recogida de basura y reciclaje se traslada al día siguiente.

Los centros de recreación, bibliotecas y ubicaciones del DMV están cerrados.

Servicios de Maryland y Virginia

Las oficinas del condado, las bibliotecas y los juzgados están cerrados. Los horarios de recolección de basura varían según la jurisdicción, pero generalmente se ajustan a un calendario de días festivos.

Bibliotecas y centros de recreación

corriente continua

La Biblioteca Pública de DC abrirá la Biblioteca Conmemorativa Martin Luther King Jr. de 9:30 a. m. a 3:00 p. m. el miércoles. La Biblioteca Comunitaria estará abierta de 9:00 a. m. a 3:00 p. m. el miércoles. Las bibliotecas ubicadas en el mismo edificio (Rosedale, Northwest One y Deanwood) estarán abiertas de 10:00 a. m. a 3:00 p. m. el miércoles.

El Día de Acción de Gracias, todas las bibliotecas estarán cerradas.

Los centros de recreación, centros comunitarios y centros acuáticos cubiertos estarán cerrados el jueves y viernes.

Maryland

Condado de Anne Arundel

Las bibliotecas cerrarán a las 17:00 h el miércoles y permanecerán cerradas el jueves y el viernes. Las puertas volverán a abrir el sábado.

Condado de Montgomery

Las bibliotecas estarán cerradas el jueves y volverán a abrir el viernes.

Las instalaciones y edificios del parque estarán cerrados el jueves (los parques y senderos estarán abiertos todos los días desde el amanecer hasta el anochecer). Los centros recreativos comunitarios estarán cerrados el jueves y el viernes.

Condado de Howard

Las bibliotecas cerrarán a las 5 p. m. el miércoles y permanecerán cerradas el jueves y el viernes, reabriéndose el sábado.

Los centros comunitarios y deportivos estarán cerrados el jueves y viernes para el público en general.

Condado de Prince George

Las bibliotecas cierran el miércoles a las 17:00 y permanecerán cerradas el jueves. Las sucursales reabrirán el viernes. Los centros comunitarios estarán cerrados el jueves.

Virginia

Ciudad de Alejandría

Las bibliotecas están cerradas los jueves y viernes.

Todos los centros recreativos estarán cerrados el jueves. El viernes, el Centro Recreativo y Acuático del Parque Chinquapin, el Centro Recreativo Charles Houston y el Centro Recreativo Patrick Henry estarán abiertos de 9:00 a. m. a 3:00 p. m. Todas las demás instalaciones permanecerán cerradas.

Arlington

Las bibliotecas cerrarán temprano a las 5 p. m. el miércoles y permanecerán cerradas el jueves y el viernes. Todos los centros comunitarios estarán cerrados el jueves y el viernes. Sin embargo, el Centro Acuático y de Fitness Long Bridge será el único centro comunitario abierto de 6 a. m. a 2 p. m. el viernes.

Condado de Fairfax

Los centros de recreación estarán abiertos el jueves de 6 a. m. a mediodía y seguirán su horario normal de funcionamiento el viernes.

Las bibliotecas están cerradas el jueves y el viernes.

Condado de Prince William

Las bibliotecas estarán cerradas el jueves y viernes.