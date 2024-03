Proyecto de ley de Maryland persigue a los vendedores de fentanilo en casos de sobredosis

El martes por la mañana, dos madres que sufrieron pérdidas inimaginables viajaron a Annapolis para instar a los legisladores a adoptar leyes más estrictas sobre las ventas de fentanilo en Maryland.

Isis Yamileth Flores, cuyo hijo Yader Rosa Flores, de 16 años, murió de una sobredosis de drogas en noviembre de 2022, dijo que había sido bastante reservada sobre la pérdida de su hijo. Pero dijo que sentía que era importante hablar ahora.

“Sé que es importante hacerlo por las otras madres” quienes, esperaba, ahora podrían decirles a los legisladores: “Necesito justicia para mi hijo”.

Flores y Edith Montalván se sentaron frente a legisladores en Annapolis sosteniendo fotografías de sus hijos.

Montalván dijo que su hija Ashleigh Edwards, de 15 años, murió de una sobredosis en enero de 2023. Hablando en español, dijo a los legisladores que tenía un dolor que nadie podía quitarle y que nada podría traer de vuelta a “nuestros hijos”.

Dijo que esperaba que al apoyar el proyecto de ley 1075 del Senado y el proyecto de ley 1245 de la Cámara de Representantes , otras familias pudieran evitar el dolor que ella ha soportado.

La legislación propuesta está diseñada para tomar medidas enérgicas contra los traficantes que venden fentanilo, heroína y sus análogos químicos. En los casos en que las drogas provoquen sobredosis mortales o daños corporales graves, el proyecto de ley establecería una pena máxima de prisión de 20 años. Los procesamientos podrían tener lugar donde se vendieron las drogas o donde ocurrió la muerte.

El proyecto de ley especifica que la ley se aplicaría ya sea que la droga se mezcle o combine con cualquier otro compuesto después de la venta de la droga. El proyecto de ley también incluye lenguaje que establece que si la droga se transfiere a más de una persona, “se considera que cada persona que distribuyó o entregó la sustancia ha violado la prohibición del proyecto de ley”.

Flores y Montalván viajaron a Annapolis junto con Natali Fani-González, miembro del Consejo del Condado de Montgomery.

“A veces no entienden el idioma. A veces no tienen seguro” y, a menudo, carecen de los recursos o la red social para ayudar a sus familias. “Si no se tiene la información, es muy difícil actuar tempranamente”, dijo Ortiz.

Al dirigirse a los legisladores durante la audiencia del martes, Fani-González dijo que los condados necesitaban que los legisladores estatales aprobaran el proyecto de ley.

“La parte de atención médica, el acceso a los centros de tratamiento, eso lo estoy haciendo”, dijo Fani-González, refiriéndose a los esfuerzos del condado de Montgomery para ayudar a la comunidad a combatir la crisis de opioides.

“Pero necesitamos más”, dijo Fani-González. «Esta es una crisis que está matando a nuestra gente».

Mientras algunos asistentes asentían al fondo de la sala de audiencias de Annapolis, Fani-González dijo a los legisladores que la adicción es un problema de todos. «No discrimina en términos de edad, dónde naciste, qué idioma hablas; necesitamos más [ayuda], y por eso estoy aquí».