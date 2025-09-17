Policía mata a hombre que los atacaba blandiendo cuchillos en Palisades.

El martes, agentes de policía de DC dispararon y mataron a un hombre que, según dicen, los atacaba blandiendo cuchillos.

Alrededor de las 11 a. m., los agentes respondieron a un reporte de un altercado doméstico en una vivienda ubicada en la cuadra 5100 de Sherier Place NW, en el vecindario de Palisades. Un hombre había amenazado con dañar vehículos en ese lugar, según informó el subdirector ejecutivo Andre Wright durante una conferencia de prensa .

El hombre abandonó el área antes de que llegaran los oficiales, pero regresó poco después del mediodía mientras los oficiales estaban hablando con los testigos y terminando su informe.

Wright dijo que cuando el hombre regresó al lugar, portaba dos cuchillos y se comportaba de forma irracional. Los agentes inmediatamente comenzaron a gritarle que soltara los cuchillos y cooperara con ellos.

El sujeto empezó a correr de forma errática y nunca obedeció ninguna orden de los oficiales; esto se prolongó durante minutos. Los oficiales mostraron mucha moderación y paciencia, continuamente, y ambos oficiales dieron órdenes verbales en voz alta, dijo Wright.

Durante este encuentro, uno de los oficiales disparó una pistola eléctrica al menos dos veces al hombre, pero no está claro si fue efectiva.

“Esto demuestra que los oficiales tenían la intención de intentar reducir la tensión y controlar la situación”, dijo Wright.

En algún momento después de usar la pistola eléctrica, el hombre cargó contra los oficiales con los cuchillos en sus manos, “dejándoles a los oficiales sin otra opción que usar sus armas de servicio”.

Ambos agentes dispararon contra el hombre, hiriéndolo al menos una vez. Llamaron inmediatamente a los bomberos y servicios médicos de emergencia de DC, dijo Wright, pero los intentos de salvarle la vida fueron en vano y el hombre fue declarado muerto.

Ninguno de los oficiales resultó herido y ambos fueron puestos en licencia administrativa.

“Cualquier pérdida de vida en nuestra comunidad es trágica y mis condolencias a la familia y a la persona que perdió la vida hoy”, dijo Wright.

Agentes de la Oficina de Asuntos Internos de la policía de DC están llevando a cabo la investigación, junto con detectives de la Oficina de Servicios de Investigación.

El tiroteo será revisado de forma independiente por la Fiscalía de los Estados Unidos para DC.