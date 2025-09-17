Ex guardiamarina acusado de enviar una amenaza en línea que provocó el cierre de la Academia Naval

Un ex guardiamarina de la Academia Naval de Estados Unidos fue acusado en un tribunal federal de realizar una amenaza a través de las fronteras estatales en relación con un cierre y tiroteo en la escuela militar en Maryland la semana pasada, dijo el martes la oficina del fiscal de Estados Unidos en Indiana.

Jackson Fleming, de 23 años, fue arrestado el viernes bajo sospecha de enviar una amenaza en línea a través de una aplicación de redes sociales relacionada con la academia, según informó la Fiscalía Federal para el Distrito Norte de Indiana en un comunicado de prensa. Fleming, residente de Chesterton, Indiana, fue acusado de un cargo de transmisión de una amenaza en una comunicación interestatal, según el comunicado.

Jonathan Bedi, abogado de Fleming, escribió en un correo electrónico que “tenemos la intención de combatir estos cargos enérgicamente en los tribunales”.

“Nadie, ni siquiera Jack, debería ser juzgado por una simple acusación del gobierno”, escribió Bedi. “Estamos preparados para presentar la defensa más sólida posible, y confío en que cuando se conozcan todos los hechos, Jack será reivindicado”.

Fleming asistió a la academia desde el 30 de junio de 2021 hasta el 5 de enero de 2024, confirmó la academia.

La publicación amenazante provocó el cierre de la academia el jueves. Esto llevó a las autoridades a responder a lo que resultó ser un reporte falso sobre un pistolero. Durante la investigación, un guardiamarina que confundió al personal de seguridad con una amenaza recibió un disparo en el hombro en la confusión resultante.

La academia dijo en un comunicado la semana pasada que no había ninguna amenaza de tirador activo.

El guardiamarina herido fue dado de alta del hospital el viernes. Un miembro de la fuerza de seguridad naval también sufrió heridas leves, según informó la academia, y fue atendido en un hospital antes de ser dado de alta.

El informe falso se publicó en medio de la ansiedad generada por una reciente ola de violencia en escuelas de todo el país, incluyendo el asesinato del activista conservador Charlie Kirk en una universidad de Utah. Un tiroteo en una escuela secundaria de Denver la semana pasada dejó dos estudiantes heridos y al pistolero muerto, mientras que un tiroteo en una iglesia católica de Minneapolis dejó dos niños de una escuela afiliada muertos y 17 heridos hace más de dos semanas.