Piden a la Corte Suprema que restablezcan la eliminación de 1.600 registros de votantes

Virginia pidió el lunes a la Corte Suprema de Estados Unidos que intervenga para permitir que el estado elimine de sus registros a aproximadamente 1.600 votantes que cree que no son ciudadanos.

La solicitud se produce después de que un tribunal federal de apelaciones confirmó por unanimidad la orden de un juez federal que restablecía los registros de esos 1.600 votantes, quienes, según el juez, fueron purgados ilegalmente de los registros en virtud de una orden ejecutiva del gobernador republicano del estado.

El gobernador Glenn Youngkin dice que ordenó las eliminaciones diarias en un esfuerzo por evitar que los no ciudadanos voten.

Pero el viernes, la jueza de distrito Patricia Giles dijo que el programa de Youngkin era ilegal según la ley federal porque purgaba sistemáticamente a los votantes durante un “período de silencio” de 90 días antes de las elecciones de noviembre.

El Departamento de Justicia y una coalición de grupos privados presentaron una demanda para bloquear el programa de destitución de Youngkin a principios de este mes. Argumentaron que el período de silencio existe para garantizar que los votantes legítimos no sean eliminados de las listas por errores burocráticos o de último momento que no se puedan rectificar de manera oportuna.

Youngkin dijo que simplemente estaba cumpliendo una ley estatal que requiere que Virginia cancele el registro de los no ciudadanos.

El domingo, un panel de tres jueces del Cuarto Tribunal de Apelaciones del Circuito de Estados Unidos en Richmond, Virginia, se puso del lado del juez que ordenó la restauración de los registros de votantes.

El tribunal de apelaciones dijo que Virginia se equivoca al afirmar que se le está obligando a reincorporar a 1.600 no ciudadanos a las listas de votantes. En cambio, el tribunal de apelaciones dictaminó que el proceso de Virginia para eliminar a los votantes no establece ninguna prueba de que los eliminados sean en realidad no ciudadanos.

La orden ejecutiva de Youngkin, emitida en agosto, requirió controles diarios de datos del Departamento de Vehículos Motorizados contra los registros de votantes para identificar a los no ciudadanos.

Los funcionarios estatales dijeron que todo votante identificado como no ciudadano fue notificado y se le dieron dos semanas para impugnar su descalificación antes de ser eliminado. Si devolvían un formulario que certificaba su ciudadanía, su registro no sería cancelado.

Los demandantes afirmaron que, como resultado del programa, un votante y ciudadano legítimo podría perder su registro simplemente por marcar la casilla incorrecta en un formulario del DMV. Los demandantes presentaron pruebas que demostraban que al menos algunos de los eliminados eran, de hecho, ciudadanos.

En Alabama se presentó una demanda similar y un juez federal de ese estado ordenó la semana pasada al estado que restableciera la elegibilidad de más de 3.200 votantes que habían sido considerados no ciudadanos no aptos para votar. El testimonio de funcionarios estatales en ese caso mostró que aproximadamente 2.000 de los 3.251 votantes que fueron declarados inactivos eran en realidad ciudadanos registrados legalmente.

La opinión fue escrita por Toby Heytens, designado por Biden, y acompañada por el juez principal Albert Díaz y la jueza Stephanie Thacker, ambos designados por Obama.

El panel enfatizó, como lo hizo Giles en su fallo inicial, que el estado tiene derecho a eliminar a los no ciudadanos de los registros electorales, incluso durante el período de silencio de 90 días, pero debe hacerlo en un proceso individualizado en lugar del proceso sistemático que depende de transferencias de datos del DMV.

Casi 6 millones de virginianos están registrados para votar.