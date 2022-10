Persona hallada muerta en un auto en llamas recibió disparo

Una autopsia reveló el lunes que los restos carbonizados de una persona encontrados en el asiento posterior de un vehículo en llamas en el condado de Anne Arundel, Maryland, había recibido previamente un disparo con arma de fuego.

Los restos de dicha persona fueron encontrados calcinados dentro del vehículo incendiado, poco antes de la medianoche del martes de la semana pasada.

Posiblemente se trató de una camioneta, tipo SUV, que al llegar la patrulla estaba fuera de un tramo sinuoso entre Brock Bridge Road y Tribeca Trail, en el área de Laurel, al norte de la ruta 198 y cerca de la línea fronteriza del condado de Howard, reportó la policía en un comunicado.

El carro estaba envuelto en llamas, las que fueron sofocadas por una dotación del cuerpo de bomberos del condado.

Una vez extinguido el fuego, los restos humanos carbonizados fueron localizados en el área del asiento posterior. Los restos fueron transportados a la Oficina del Médico Forense, en Baltimore, donde posteriormente se conoció que la víctima había recibido un disparo.

Desde un primer momento, por otras evidencias recogidas, los detectives de homicidios de la policía de Anne Arundel investigaron el caso como “una muerte sospechosa” y pidieron la ayuda de la comunidad para conocer algunas otras pistas que lleven a dilucidar los hechos.

Por el estado en el que se encontraron los restos no se pudo determinar la edad, el sexo y la raza que identifiquen a esta persona.

La autopsia solo determinó que la víctima recibió un disparo, por lo que el caso pasó a ser investigado como un homicidio.

“No sabemos nada de la víctima. No sabemos la edad; no sabemos la raza; no sabemos su sexo”, reiteró el miércoles la teniente Jackie Davis, portavoz del departamento. “Los restos estaban carbonizados más allá del reconocimiento”, añadió.

Hasta el cierre de esta edición no se tenía ninguna actualización sobre la identidad de la víctima.

El vehículo incendiado quedó irreconocible. Solo quedaron fierros retorcidos, inclusive los marcos de las puertas. Davis dijo que fue encontrado a unos 100 metros de la carretera, cerca de una densa línea de árboles.

Davis también dijo que los detectives esperan que cualquier persona que estuvo en el área esa noche se comunique con ellos con cualquier información.

“Cualquiera que tal vez vio algo, estaba en esa carretera, tal vez vio a alguien alejarse, ese tipo de cosas, que no pensaron nada en ese momento porque no es sospechoso solo ver a la gente afuera”, explicó Davis.

Puede hacerlo llamando al 410-222-4700 o informándolo en línea.