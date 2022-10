Diego El Cigala un interprete fuera de serie en el Lincoln Theatre en DC,

Tenia que llegar el momento cumbre de celebrar los 20 años del álbum del gran Diego El Cigala titulado “lagrimas negras» el álbum que grabó el músico cubano con Bebo Valdés.

Diego El Cigala quien se presenta el 29 de Octubre en el Lincoln Theatre en DC,

nos concedio una entrevista exclusiva

Nelly.– Buen día ¿ que ha significado para Diego El Cigala esta canción tiene algo en especial?

Diego El Cigala – Si muchísimo, sobre todo por que yo antes de conocer a Bebo había escuchado el tema “ Lagrimas negras” de los hermanos Miguel Matamoros, luego también lo cantaban en Cuba Changuito, Cachao y los cantantes de la música cubana .

Debo decirte Nelly que lo que más me sorprendió fue la respuesta de Bebo al decirme Lagrimas Negras es como mi hijo como mi sangre eso lo tocaba yo antes de la revolución con Fidel cuando estaba Batista, en la Sala Tropicana cuando yo era director de la sala tropicana en el año 58 para la orquesta Batanga que tenía en el coro a Celia Cruz, imagínate que de pianista estaba Beni Moré.

Nelly – Cual es tu mejor recuerdo ?

Diego El Cigala

El día que conocí a mi héroe Bebo Valdez y yo empece a escuchar a Lucho Gatica, Omara Portuondo, Ebrahin Ferrer, Rolando la Serie, toda esa gente esos genios de la música con los que jamas pensé grabar y grabe con ellos “Lagrimas Negras” pero lo bueno que tuvo ese disco fué que se grabó en tres días y tres noches sin haberlo cantado núnca imagínate.

Nelly – Es decir que admiras a Bebo Valdez

Diego El Cigala – Si sobre todo me gusta su humildad porque yo cuando muchas veces pienso que cuando se toca y se canta hay que saber transmitir y poder defogar ese sentimiento.

Bebo Valdés es la elegancia personificada y era la pauta del tiempo todo se lo tomaba con una filosofía fuera de lo normal ósea todo lo que se diga sobre Valdés me queda chico por que yo a lo largo de mi vida lo he admirado muchísimo.

También a Camarón, Paco de Lucía a Ismael Daves, Ray Charles todos estos genios pero para mi el que se lleva las palmas de todo se llama Bebo Valdés.

Nelly.- Diego tienes 30 años de carrera

Y te mantienes en todo lo alto como lo lograste ?

Diego El Cigala – Parece que fué ayer vamos a decirlo, también parece que tengo más años que el hilo negro, pero la edad no importa cuando tienes un corazón joven y con ganas de comerte el mundo.

Nelly.- Yo también estoy convencida que la edad no tiene nada que ver. Entonces no te voy a preguntar tu edad por que me imagino que tiene muchos proyectos por venir.

Diego El Cigala – Si de hecho tengo lo próximo que sale ahora pues estoy en un proyecto en un disco de boleros.

Sabe la gente de dicha primicia y no puedo revelar nada pero si es un disco de boleros de toda una vida con los recuerdos que nos traen de infancia y de nuestros señores padres esos boleros tan arraigados y que lo han interpretado de manera tan magistral todos los genios.

Nelly.- Esos boleros que su contenido son poemas, con mensajes que ahora la juventud no escucha, ya que su genero es diferente

Diego El Cigala – Yo no entiendo nada, los respeto pero como diría es música muy rápida que no entiendo, lo respeto pero eso no entra dentro de lo que son los cánones de la música por que yo pienso que el flamenco es tan enriquecedor que no necesita fusiones con nada, pero si una cosa en cuanto surge la magia de que el flamenco se pueda adaptar a todas musicas y las demás musicas no se pueden adaptar al ritmo de flamenco.

Nelly – Es todo un honor y un aprendizaje dialogar contigo Diego El Gigala.

Gracias por la entrevista

Diego El Cigala – Nelly nos vemos el 29 de octubre en el Lincoln Theatre en DC y gracias a ti saludos a tus lectores .