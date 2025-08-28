Nuevo proyecto de viviendas para personas sin hogar de DC abrirá el próximo mes

La emergencia federal sobre crimen y falta de vivienda establecida por el presidente Donald Trump continúa, y mientras se desalojan los campamentos de personas sin hogar en DC, la ciudad abrirá una nueva instalación para personas sin hogar el próximo mes.

«Queremos utilizar esta instalación como una forma de facilitar la conversión de personas a viviendas más permanentes», dijo la alcaldesa Muriel Bowser, comparando el nuevo Programa de Vivienda del Puente de E Street con The Aston, que se inauguró el año pasado .

“Al ampliar las opciones y adaptar nuestros servicios, podemos obtener mejores resultados y lograr que más personas se refugien. Por lo tanto, nuestro mensaje es que hay espacio disponible en refugios en Washington, D.C.”, añadió.

El complejo de viviendas, a pocas cuadras del Capitolio de los Estados Unidos, cuenta con habitaciones tipo dormitorio con capacidad para dos personas por habitación, con camas individuales. Se espera que las aproximadamente cien habitaciones alberguen a 190 residentes sin hogar en Washington D. C.

Cada habitación cuenta con baño privado y la instalación incluso podrá albergar parejas en una cama individual de mayor tamaño.

El administrador de la ciudad, Kevin Donahue, dijo que esta será una nueva herramienta útil en la lucha contra la falta de vivienda.

“No suelen querer entrar en un refugio de baja barrera, pero puede que no estén listos para un vale. Por eso, necesitábamos que parte de la cartera fuera un edificio como este, que permitiera a alguien que de otra manera rechazaría la oportunidad de entrar”, dijo Donahue en la presentación del edificio la semana pasada.

El Programa de Vivienda del Puente de E Street también proporcionará opciones de comida para llevar, así como servicios de empleo, salud mental y abuso de sustancias.

“Nos centraremos en que las personas acudan a recibir servicios y, posteriormente, en la gestión de casos centrada en la vivienda para ayudarles a obtener el permiso de vivienda. Por eso, estamos muy entusiasmados con esta colaboración”, declaró Rachel Pierre, directora interina del Departamento de Servicios Humanos de DC.

Allí podrán alojarse otras 25 personas durante la temporada de hipotermia en invierno.

Si bien no hay un límite de tiempo para las personas que viven en E Street, el objetivo para las estadías de los residentes es de 90 a 120 días.