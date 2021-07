Nuevas clínicas de vacunación para residentes de 12 a 18 años en seis escuelas públicas de DC

La alcelde Bowser y DC Health anuncian nuevas clínicas de vacunas abiertas para todos los residentes de DC entre las edades de 12 y 18 años. Mientras el Distrito se prepara para cerrar los sitios de vacunación sin cita previa de alta capacidad el 17 de julio, DC Health continuará brindando oportunidades de vacunación específicas a la comunidad, comenzando con estas nuevas clínicas de vacunas en seis escuelas públicas de DC. Las clínicas están abiertas a todos los jóvenes del Distrito, no solo a los estudiantes de las EPDC. A medida que se realizan ajustes en los sitios de vacunación, también se recuerda a los residentes que pueden encontrar oportunidades para reclamar su vacuna COVID-19 gratuita, incluso en farmacias y clínicas de los ocho pabellones, visitando vacunas.gov.

El cronograma inicial para las clínicas de vacunación COVID-19 en las escuelas se enumera a continuación. Se espera que se agreguen fechas y oportunidades adicionales durante el verano, y el programa más reciente y actual se publicará en vaccinate.dc.gov.

Cardozo EC (1200 Clifton St. NW), de 9 a. M. A 2 p. M.

La escuela tendrá oportunidades de recibir la primera dosis el 6 de julio, el 13 de julio, el 20 de julio y el 20 de julio. La escuela tendrá oportunidades de segunda dosis el 6 de julio, 13 de julio, 17 de julio, 20 de julio, 27 de julio, 3 de agosto, 10 de agosto y 17 de agosto. Para obtener más información, llame al (202) 727-5148.

H.D. Woodson (540 55th St. NE), de 9:00 a. M. A 2:00 p. M.

La escuela tendrá oportunidades de la primera dosis el 30 de junio, el 7 de julio, el 14 de julio, el 21 de julio y el 28 de julio. La escuela tendrá oportunidades de segunda dosis el 7/7, 7/10, 7/14, 7/21, 7/28, 8/4, 8/11 y 8/18. Para obtener más información, llame al (202) 724-2287.

Roosevelt HS (4301 13th St. NW), de 9 am a 3 pm

La escuela tendrá oportunidades de la primera dosis el 8/7. La escuela tendrá la oportunidad de una segunda dosis el 28 de agosto. Para obtener más información, llame al (202) 727-6333.

Dunbar SHS (101 N St. NW), de 9:00 a. M. A 3:00 p. M.

La escuela tendrá oportunidades de la primera dosis el 24/7. Children’s National ofrecerá oportunidades de segunda dosis en el Main Hospital (111 Michigan Avenue NW) el 14 de agosto y en la escuela durante el horario escolar de lunes a viernes del 16 al 20 de agosto. Para programar una cita, llame al (202) 476-5464. También se aceptan visitas sin cita previa.

Ballou SHS (3401 4th St. SE), de 9:00 a. M. A 3:00 p. M.

La escuela tendrá oportunidades para la primera dosis el 31 de julio. Children’s National ofrecerá oportunidades de segunda dosis en el Main Hospital (111 Michigan Avenue NW) el 21 de agosto y en la escuela durante el horario escolar de lunes a viernes del 23 al 27 de agosto. Para programar una cita, llame al (202) 476-5464. También se aceptan visitas sin cita previa.

Anacostia (1601 16th St. SE), 9 am – 3 pm

La escuela tendrá oportunidades para la primera dosis el 31 de julio. La escuela tendrá la oportunidad de una segunda dosis el 21 de agosto. Para obtener más información, llame al (202) 727-6333.

Las políticas de consentimiento varían según el proveedor, y las clínicas de vacunas de DCPS serán operadas por múltiples proveedores. Los estudiantes y las familias pueden llamar con anticipación para obtener más información sobre la política de consentimiento en un sitio específico.

Actualizaciones de los sitios de prueba

Además, aunque el viernes 2 de julio será el último día de operaciones en los sitios de prueba de UDC y Anacostia, se recuerda a la comunidad que los sitios de prueba de la estación de bomberos permanecerán abiertos y que los kits de Test Yourself DC continúan disponibles para recoger y dejar. -off en 16 bibliotecas en todo el distrito. Puede encontrar más información sobre los kits de prueba en el hogar en testyourself.dc.gov.

Take the Shot, DC Giveaways

Actualmente, todos los residentes de DC de 12 años o más que reciben su primera (o única) dosis de vacuna COVID-19 en tres sitios seleccionados son elegibles para recibir una tarjeta de regalo VISA de $ 51. Si bien cualquier persona puede vacunarse en los sitios de vacunación del Distrito, las tarjetas de regalo solo están disponibles para los residentes del Distrito que pueden mostrar prueba de residencia. Los residentes de entre 12 y 17 años deben estar acompañados por un tutor.

Además, esta semana, el alcalde Bowser anunció que las personas que ayudan a amigos, familiares y vecinos no vacunados a hacer un plan para vacunarse y acompañarlos a un sitio de vacunación pueden recibir una tarjeta de regalo VISA de $ 51. A través del programa Take the Shot, DC Vaccine Buddy, las personas pueden canjear hasta 11 tarjetas de regalo (una tarjeta por residente no vacunado de DC que acompañan a un centro de vacunación). Para participar en esta oferta, ambas personas deben tener al menos 18 años y una identificación emitida por el estado. Los tres sitios de compañeros de vacunas son los mismos sitios que albergan el sorteo Take the Shot, DC: el Centro de demostración RISE en St. Elizabeths, Anacostia High School y Ron Brown High School. La persona que se vacune también recibirá una tarjeta de regalo VISA de $ 51.

Oportunidades adicionales para vacunarse en DC

Fe en las clínicas de vacunas:

Iglesia Bautista Nueva Samaritana (1100 Florida Ave NE): 6 de julio de 10 a. M. A 4 p. M. 7 de julio, de 10 a. M. A 4 p. M.; 20 de julio, de 10 a. M. A 4 p. M.; 21 de julio, de 12 p.m. a 7 p.m.

Templo de Alabanza (700 Southern Ave SE): 6 de julio, de 10 a. M. A 4 p. M.; 7 de julio, de 10 a. M. A 4 p. M.; 20 de julio, de 10 a. M. A 4 p. M.; 21 de julio, de 12 p.m. a 7 p.m.

Iglesia Bautista de Pennsylvania Ave (3000 Pennsylvania Ave SE): 2 y 3 de julio, de 10 am a 4 pm; 9 y 10 de julio, de 10 a.m. a 4 p.m.