Donald Trump viaja a la frontera

AP

Washington Hispanic:

Recién salido de su primer mitin desde que dejó la Casa Blanca, el expresidente Donald Trump volvió a la palestra política con una visita a la frontera sur el miércoles, golpeando al gobierno de Biden por sus políticas migratorias en medio de un aumento de décadas en los cruces.

Trump fue invitado al sur de Texas por el gobernador del estado, Greg Abbott, y se unió a un puñado de republicanos de la Cámara de Representantes, que hicieron el viaje desde Washington para estar a su lado. Abbott, que se presentará a la reelección el próximo año y es considerado un posible candidato presidencial en 2024, ha asumido el manto migratorio de Trump,prometiendo continuar construyendo el muro de la frontera sur, que el gobierno de Biden ha suspendido.

Trump también se unió a un grupo de exmiembros de su administración, incluido el exsecretario interino de Seguridad Nacional, lo que le dio al evento la sensación de un viaje en el tiempo para Trump, quien sigue insistiendo erróneamente en que ganó las elecciones de 2020. No hay pruebas del fraude generalizado que afirma.

La visita subraya hasta qué punto los republicanos, tanto a nivel nacional como en los estados, continúan abrazando a Trump como su líder, a pesar de su pérdida en noviembre pasado y sus falsedades electorales en curso. También demuestra cómo el Partido Republicano está adoptando el tema emblemático de la inmigración de Trump mientras buscan recuperar el control del Congreso en las elecciones de mitad de período del próximo año.

El evento se produce un día antes de que se espera que la compañía de Trump y su antiguo jefe de finanzas sean acusados de delitos relacionados con los impuestos derivados de una investigación de Nueva York sobre los negocios del expresidente, dijeron a The Associated Press personas familiarizadas con el asunto. Trump no respondió a las preguntas a gritos sobre los cargos mientras participaba en una sesión informativa con funcionarios estatales el miércoles.

Si bien el presidente Joe Biden ha disfrutado de altos índices de aprobación en los primeros meses de su administración, la inmigración ha sido constantemente un punto débil. Una encuesta de mayo de Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research encontró que más de la mitad de los estadounidenses , el 54%, desaprueban su manejo del tema, en comparación con el 43% que lo aprueba. Y una reciente encuesta de la Universidad de Quinnipiac entre los votantes de Texas encontró que el 64% desaprueba la forma en que Biden está manejando la situación en la frontera; 29% aprobado. (A Abbott le va mucho mejor en el tema, con los votantes divididos 46%-47%)

Trump ha golpeado el tema en casi todas las apariciones que ha hecho desde que dejó el cargo en enero bajo la nube de un segundo juicio político y la insurrección en el Capitolio por parte de sus partidarios. Y el miércoles, continuó arremetida contra el gobierno de Biden por revertir las políticas que había promulgado mientras recibía una sesión informativa sobre seguridad fronteriza en Weslaco antes de una gira.

«Ahora tenemos una frontera abierta y realmente peligrosa», dijo Trump.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos registró más de 180.000 encuentros en la frontera con México en mayo, la mayor cantidad desde marzo de 2000. Pero esas cifras se vieron impulsadas por una prohibición relacionada con la pandemia de solicitar asilo legal que alentó a aquellos que esperaban cruzar a hacer intentos repetidos, ya que ser atrapado no tiene consecuencias legales.

Casi 19.000 menores no acompañados fueron recogidos a lo largo de la frontera en marzo de 2021, con mucho el mes más alto registrado. El número de familias y niños que viajan sin que sus padres crucen a los Estados Unidos ha disminuido drásticamente desde marzo y abril, aunque los encuentros con adultos solteros se han mantenido altos.

Biden ha eximido a los niños no acompañados de la prohibición de asilo relacionada con la pandemia, lo que les permite permanecer en Estados Unidos para buscar protección humanitaria en los tribunales de inmigración.

Su administración ha abandonado muchas de las políticas de línea dura de Trump, sobre todo una que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar en México las audiencias en la corte de inmigración de Estados Unidos. Dice que está trabajando para construir un sistema de asilo «humano» que tome su lugar.

La visita se produce días después de que la vicepresidenta Kamala Harris, a quien Biden recurrió para liderar la respuesta de su administración al aumento de migrantes, viajó a Texas en medio de la creciente presión de los republicanos y algunos en su partido.

En las últimas semanas, Abbott ha lanzado planes y retórica difíciles sobre la inmigración que no se habían visto antes, incluso en Texas. Ha prometido continuar construyendo el muro fronterizo de Trump y anunció planes para transferir 250 millones de dólares estatales a una nueva barrera y financiar más a través del crowdsourcing. Los soldados del estado de Texas planean comenzar a arrestar a los que cruzan la frontera y encarcelarlos por delitos estatales, como la intrusión.

Y Abbott y el gobernador de Arizona, Doug Ducey, también han pedido a los gobernadores que envíen personal y recursos adicionales de las fuerzas del orden a la frontera. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, y la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem otras dos posibles aspirantes a la Casa Blanca para 2024 se encuentran entre las que lo han obligado.

Aún así, la caracterización de Abbott de la frontera de Texas como una emergencia creciente es disputada por los funcionarios locales en los condados más poblados a lo largo de la frontera, incluido el condado de Hidalgo, que Trump estaba visitando.

Los condados han rechazado los esfuerzos de Abbott para usar el número actual de cruces fronterizos como justificación para emitir declaraciones de desastres radicales, que generalmente están reservadas para huracanes e incendios. Pero otros condados de Texas que están a cientos de millas de la frontera y controlados por los republicanos están firmando, incluido el condado de Galveston, que el martes dijo que estaba dispuesto a dar más de $ 6 millones en fondos federales de recuperación para ayudar al gobernador a construir una nueva barrera fronteriza.

Trump visitó por última vez la frontera el 12 de enero, justo antes de dejar el cargo, en un intento de pulir su legado después de su pérdida.

Si bien los republicanos perdieron la Casa Blanca y el control de ambas cámaras del Congreso en 2020, el sur de Texas fue visto como un punto brillante para el partido, que hizo ganancias sorpresivas entre los votantes hispanos, incluso en el Valle del Río Grande, que una vez fue considerado un bastión demócrata.

Trump ha intensificado sus apariciones públicas en las últimas semanas, celebrando su primer mitin desde que dejó la Casa Blanca el fin de semana en Ohio. Está planeando otro durante el fin de semana del Cuatro de Julio en Florida, que los asesores dicen que continuará a pesar de los informes de que DeSantis le había pedido que pospusiera mientras los trabajadores de rescate buscan señales de vida después del catastrófico colapso del edificio en Surfside.

«Como todos los estadounidenses, el presidente Trump envía sus más profundas condolencias a aquellos que han perdido a seres queridos o han sido desplazados por la terrible tragedia en Surfside. El evento en Sarasota, sin embargo, está en el otro lado del estado, a 3 1/2 horas de distancia, aproximadamente la misma distancia de Boston a Nueva York, y no afectará ninguno de los esfuerzos de recuperación», dijo su portavoz, Liz Harrington.

Dijo que Trump ha dado instrucciones a su equipo para que recoja ayuda humanitaria para las familias afectadas en línea y en el mitin.

Trump y Abbott participarán en un ayuntamiento organizado por Sean Hannity de Fox News Channel mientras él está en la ciudad.