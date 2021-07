Plomeros y instaladores de gas sin licencia están aumentando en Montgomery County

La Oficina de Protección al Consumidor del Condado de Montgomery (OCP, por sus siglas en inglés) advierte a los residentes sobre un aumento en los plomeros y instaladores de gas sin licencia que comercializan sus servicios en el condado. OCP ha investigado numerosas quejas que resultaron en reembolsos de dinero, emisión de citaciones y acuerdos de conciliación. El riesgo de los fontaneros y gasificadores sin licencia es que pueden cortar las esquinas necesarias, no realizar las reparaciones correctamente e incluso crear condiciones peligrosas.

OCP ha notado una tendencia en la que los fontaneros y los instaladores de gas están permitiendo que los fontaneros sin licencia usen sus credenciales ilegalmente por una tarifa. Esta práctica se denomina «intermediación de una licencia». Los plomeros sin licencia usan las credenciales “prestadas” para comercializar directamente a los consumidores y también las usan para registrarse con contratistas de servicios a domicilio o proveedores de garantías para el hogar. Luego, esos servicios envían a los plomeros sin licencia a los hogares para solucionar problemas graves de plomería.

En el condado de Montgomery, los plomeros deben tener una licencia de la Comisión Sanitaria Suburbana de Washington (búsqueda de licencias WSSC) o de la Junta de Regulación y Licencias de Plomería del Departamento de Trabajo del Estado (búsqueda de licencias DLLR). La mayor parte del condado está bajo la jurisdicción de WSSC. DLLR tiene jurisdicción en las ciudades de Rockville y Poolesville y en las áreas designadas como W-4/5/6 o S-4/5/6 en el Plan de Agua y Alcantarillado.

Las empresas de plomería y otros servicios para el hogar pueden ser creativas al ocultar su relación de «intermediario». Algunas señales de alerta que los consumidores pueden buscar para determinar si potencialmente están tratando con un contratista sin licencia:

El contratista intenta disuadir a retirar un permiso.

El contratista no proporciona una copia de su licencia.

Traen una empresa que el consumidor no ha conocido previamente y dice que esta segunda empresa retirará los permisos.

La licencia que proporcionan está relacionada con una empresa que no fue contratada.

Proporcionan el nombre y el número de licencia de una tercera persona y afirman estar trabajando para ellos, pero esa empresa no fue la que contrató el consumidor.

Qué verificar antes de contratar a un contratista:

¿Necesitas un permiso? Siempre consulte con WSSC o el Departamento de Servicios de Permisos para ver si se requiere un permiso para el proyecto y quién debe (o no debe) obtener el permiso.

¿Qué nivel de licencia se necesita para realizar el trabajo? Las empresas de plomería pueden enviar un plomero / gasista «Maestro» o «Oficial» solo. Un aprendiz nunca debe realizar un trabajo sin supervisión.

Los consumidores deben solicitar ver la licencia de las personas antes de firmar un contrato.