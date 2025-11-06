Nueva multa para los conductores que obstaculicen el paso de los ciclistas

Los conductores que bloqueen los carriles bici en el condado de Montgomery, Maryland, se enfrentan a una nueva multa.

El concejal del condado de Montgomery, Evan Glass, dice que, según esta nueva legislación, si estacionas o simplemente detienes tu automóvil en un carril bici designado, puedes recibir una multa de 60 dólares.

“Nuestros carriles bici exclusivos, nuestra infraestructura de seguridad… solo pueden funcionar si la gente puede usarlos de forma segura”, afirmó.

Glass señaló que existen pruebas de que se necesitan medidas de control más estrictas. “En los primeros nueve meses de este año, se han producido 115 accidentes con ciclistas implicados”.

Glass dijo que seis de esos accidentes resultaron en lesiones graves y en un caso una persona falleció.

La legislación sobre seguridad ciclista fue presentada por Glass y copatrocinada por los concejales Natali Fani-González, Andrew Friedson y Dawn Luedtke.

Peter Gray, organizador de la Asociación de Ciclistas del Área de Washington en Maryland, declaró en un comunicado de prensa : “Tiene todo el sentido del mundo prohibir que los coches y camiones bloqueen el uso de los carriles bici, aunque sea por breves periodos de tiempo. Los carriles bici bloqueados obligan a los ciclistas a invadir los carriles de circulación de los coches, anulando así el propósito mismo de dichos carriles, que es hacer más segura la circulación de todos los usuarios de la vía pública”.

Defensores de la seguridad escolar como Melissa Regan, copresidenta de Rutas Seguras a las Escuelas de MCCPTA, también aplauden el plan.

“Los carriles bici protegidos también significan que los estudiantes tienen rutas más seguras cuando van y vienen de la escuela en bicicleta”, dijo en el comunicado.

La legislación alinea al condado de Montgomery con otras jurisdicciones regionales que ya prohíben estacionar en carriles bici, incluyendo DC, Rockville y el condado de Howard.