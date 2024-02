Nombran a un ex encarcelado miembro de la comisión de sentencia penal de DC

El Consejo de DC votó para nombrar a Joel Castón para su comisión de sentencia penal, casi un mes después de que el debate sobre su nombramiento mantuviera al consejo paralizado.

Castón será uno de los 12 miembros con derecho a voto en la comisión de sentencias, que ayuda a dar forma a pautas de sentencias “justas y consistentes” para los jueces en los tribunales de DC, según su sitio web .

Será el primer miembro que haya cumplido condena en prisión.

Castón fue declarado culpable de asesinato a los 18 años y cumplió 27 años de prisión antes de sufrir lo que sus partidarios llamaron una “notable transformación impulsada por la fe y la educación” y fue puesto en libertad condicional en 2021. Antes de ser liberado, se convirtió en la primera persona encarcelada en ganar un cargo electo. en el Distrito con un puesto en una Comisión Asesora Vecinal en el Distrito 7.

El presidente del Consejo, Phil Mendelson, defendió su nominación de Castón el mes pasado diciendo que tener ex convictos en dichos paneles no es inusual y está en línea con la forma en que otros estados están llevando a cabo sus propias comisiones con esta nueva y valiosa perspectiva. Mendelson añadió que los demás miembros de la comisión, de hecho, le pidieron que nombrara a un ex convicto para formar parte del panel.

El presidente dijo el martes que recomendó a Castón para el puesto específicamente por su “experiencia personal con el sistema de justicia penal, interés demostrado en la defensa, interés en una defensa relacionada con la política de justicia penal y por el deseo expreso de la comisión de incluir la voz y perspectiva de un ciudadano que regresa a la comisión”.

La miembro del consejo Brooke Pinto apoyó la nominación y agregó que incluir a un ciudadano que regresa a la comisión sería “valioso”.

“Estas perspectivas también son muy importantes, ya que nuestra comisión de sentencia realmente juega un papel crucial al guiar a los tribunales al dictar sentencias por crímenes cometidos en nuestras comunidades”, dijo. «Creo que la diversidad de perspectivas es muy importante».

Hubo oposición del Fiscal Federal para DC Matthew Graves quien, en una carta al consejo en enero, expresó su preocupación por la conexión de Castón con el sistema de justicia penal y la falta de experiencia en cuestiones de sentencias. Sugirió tener un representante de la fuerza policial del Distrito que podría brindar una mejor perspectiva sobre la crisis criminal de DC.

Graves culpó a las actuales pautas de sentencia por crear “una puerta giratoria” para los arrestados y procesados, afirmando que Castón trabajaría para reducir aún más los encarcelamientos.

Los defensores de la nominación de Castón no estuvieron de acuerdo con Graves. Kara Gotsch, directora ejecutiva interina de The Sentencing Project, calificó al abogado de “irrazonable” por decir que la “experiencia de Castón no tiene relevancia en asuntos de sentencia” en un comunicado de prensa.

Gotsch dijo en una declaración actualizada que aplaudió al consejo por “garantizar que esta importante población tenga voz” en la comisión.

“La inclusión de una persona anteriormente encarcelada, que ha experimentado de primera mano el sistema legal penal, fortalecerá la Comisión de Sentencias de DC”, escribió. «Las comisiones de sentencia deben reflejar las diversas poblaciones a las que sirven, incluidos los ciudadanos que regresan».