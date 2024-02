Escuelas sugieren que los niños con enfermedades leves asistan a clases

Algunos defensores y sistemas escolares (y el estado de California) ahora alientan a los niños a asistir a clases incluso cuando tienen resfriados u otras enfermedades molestas como piojos o conjuntivitis.

Las familias necesitan escuchar que ya no deben mantener a los niños en casa ante cualquier signo de enfermedad, dijo Hedy Chang, directora ejecutiva de Attendance Works. La organización nacional sin fines de lucro destinada a mejorar la asistencia ha emitido su propia guía, instando a los padres a enviar a sus hijos a la escuela si pueden participar en las actividades diarias .

«Ahora tenemos que volver a involucrar a los niños y las familias y cambiar su forma de pensar al respecto», dijo Chang.

La Academia Estadounidense de Pediatría recomienda quedarse en casa cuando hay fiebre, vómitos o diarrea, o cuando los estudiantes «no se encuentran lo suficientemente bien como para participar en clase».

Pero muchos distritos van mucho más allá y delinean una vertiginosa variedad de síntomas que, según dicen, deberían descartar la asistencia. El Distrito Escolar Independiente de Fort Worth, donde la hija menor de Dorsey-Hollins asiste al jardín de infantes, recomienda quedarse en casa si un niño tiene tos, dolor de garganta o sarpullido. Un estudiante debe estar «libre de fiebre» durante 24 horas sin medicamentos antes de regresar a la escuela, según las pautas del distrito.

El Distrito Escolar Independiente de Austin en Texas enumera «enrojecimiento de los ojos», «sarpullido indeterminado» o «lesiones abiertas y supurantes» como razones para quedarse en casa. Los niños con piojos no pueden asistir a clases en las escuelas de la ciudad de Nueva York. El condado de Montgomery, Maryland, recomienda mantener en casa a un niño con dolor de estómago , “cara pálida o enrojecida” o “secreción espesa y amarilla de la nariz”.

Encontrar el equilibrio adecuado es difícil y es comprensible que diferentes lugares lo aborden de manera diferente, dijo Claire McCarthy, pediatra del Boston Children’s Hospital y profesora de la Facultad de Medicina de Harvard.

«Cada escuela o distrito escolar tiene una tolerancia diferente a las enfermedades», dijo McCarthy.

Todo esto deja a muchos padres desconcertados.

“Es una lucha”, dijo Malika Elwin, madre de un niño de segundo grado en Long Island, Nueva York.

No quiere exponer a otros niños ni agobiar a la maestra con la secreción nasal de su hija, por lo que mantiene a su hija en casa por más tiempo a pesar de que se siente mejor porque todavía tiene síntomas de resfriado. “Entonces me arrepiento porque ella corre por aquí todo el día perfectamente bien”, dijo.

Para aquellos que dan positivo en la prueba de COVID-19, los CDC aún exigen quedarse en casa y aislarse durante al menos cinco días. Pero la orientación de los estados y las escuelas individuales varía ampliamente. En algunos sistemas escolares, la orientación permite que los estudiantes que dan positivo vayan a la escuela siempre que sean asintomáticos.

Trenace Dorsey-Hollins dijo que para padres como ella es difícil realizar un seguimiento.

«¿Está realmente bien sentarse en la escuela con tos si no tienes fiebre y no has dado positivo en la prueba de COVID?» ella dijo.

Cuando las escuelas cerraron durante la pandemia, los niños se quedaron atrás académicamente y las continuas ausencias escolares les han dificultado ponerse al día. Por eso algunas autoridades han reevaluado su tolerancia a las enfermedades. Durante el año escolar 2021-2022, más de una cuarta parte de los estudiantes perdieron al menos el 10% del año escolar , frente al 15% antes de la pandemia.

Faltar tanto a la escuela pone a los estudiantes en riesgo de no aprender a leer ni graduarse . Los estudiantes ausentes también pierden comidas, socialización con compañeros y adultos solidarios, ejercicio físico y acceso a asesoramiento sobre salud mental y atención médica. En otras palabras, faltar a la escuela tiene sus propios efectos sobre la salud.

Y cuando una clase ve altos niveles de ausentismo crónico, perjudica a los estudiantes que están allí porque un maestro tiene que dedicar tiempo a reorientar a los estudiantes que han estado ausentes.

El estado de California, donde el año pasado el 25% de los estudiantes perdió el 10% del año escolar, adoptó este otoño un nuevo enfoque en materia de orientación sobre los días de enfermedad. En lugar de limitarse a decir cuándo un niño debe quedarse en casa, la guía describe circunstancias en las que un niño puede sentirse levemente enfermo pero puede venir a la escuela.

En general, los estudiantes deben quedarse en casa cuando sus síntomas «les impidan participar de manera significativa en actividades de rutina». Pero venir a la escuela con diarrea está bien siempre y cuando el niño pueda llegar al baño a tiempo. Ir a la escuela con síntomas leves de resfriado, dolor de garganta, sarpullido leve o conjuntivitis está “bien”.

Es más, California no insiste en esperar 24 horas después de tener fiebre o vómitos antes de regresar a la escuela. Pasar la noche sin fiebre o vómitos es suficiente.

Las Escuelas Públicas de Boston adoptaron una postura similar en sus recomendaciones en línea para padres. «Las infecciones respiratorias son comunes», se lee en la guía en línea. “Si el niño no tiene fiebre, no parece tener disminución de actividad u otros síntomas, no es necesario que se quede en casa”.

El cambio en la orientación podría tener un impacto desproporcionado en las comunidades de bajos ingresos y las personas de color, dijo Noha Aboelata, quien dirige el Centro de Salud Comunitario Roots en Oakland, California. Las personas en esas comunidades podrían tener más probabilidades de vivir en hogares multigeneracionales, utilizar transporte público abarrotado o tener mala ventilación en sus hogares, dijo. Cuando las personas están fuera de casa mientras están enfermas, sus seres queridos vulnerables podrían correr riesgo.

Tenía la esperanza de que las lecciones de la pandemia sobre quedarse en casa cuando sea contagioso y cuidar de uno mismo y de su familia cuando esté enfermo durarían más que la emergencia de salud pública. En cambio, dijo, “se siente como si el péndulo estuviera oscilando ferozmente en la otra dirección”.

Pero cambiar la cultura en torno a las ausencias escolares va más allá de simplemente dar orientación.

Algunas escuelas del condado de San Diego parecen desconocer las nuevas directrices de California que permiten que los niños asistan a la escuela aunque estén levemente enfermos, dijo Tracy Schmidt, quien supervisa la asistencia para la Oficina de Educación del condado.

Aún así, otros lo han adoptado y han comenzado a hablar sobre los síntomas con los padres que llaman para informar que sus hijos están enfermos, instándolos a traerlos y ver cómo les va. Le da la esperanza de que a medida que más escuelas y padres conozcan esta guía, los estudiantes faltarán menos a la escuela.

“El lugar más importante para nuestros hijos es la escuela”, dijo. “Necesitamos dejar atrás esta mentalidad que tuvimos que adoptar durante la pandemia porque estábamos en una emergencia de seguridad pública”.