‘No es suficiente’: algunos padres mantienen la esperanza de que se restablezca un programa educativo completamente virtual

Las familias cuyos hijos habían estado en una academia virtual especializada en las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery han estado pasando el verano sopesando sus opciones, y a algunos no les gusta lo que ven en términos de programación para el nuevo año escolar.

La Junta de Educación votó para poner fin a la Academia Virtual Montgomery en la primavera después de determinar que el presupuesto escolar del año fiscal 2025 no podía respaldar el servicio para casi 800 familias.

Desde entonces, Sterling High y Courtney Evans, padres de un estudiante de quinto grado que asistía a MVA, habían estado esperando para ver qué alternativas podrían estar disponibles.

Cuando se le preguntó cómo iba su verano, High dijo en una entrevista: «Completamente terrible, para ser honesto, se siente como si no hubiéramos tenido un verano».

Esto se debe a que dijo que su familia había estado investigando soluciones, incluido un posible “recurso legal” desde la eliminación de la academia.

En una carta a la comunidad escolar publicada el 8 de agosto, el superintendente de MCPS, Thomas Taylor, describió un nuevo programa y dijo: “Para abordar la necesidad ampliada de algunos estudiantes con problemas médicos, que beneficiará a muchas familias de MVA, me complace anunciar nuestra intención de ampliar las ofertas para incluir una oportunidad de aprendizaje virtual híbrido además de la enseñanza en el hogar y en el hospital”.

Taylor dejó en claro que el nuevo híbrido se limitaría a aquellos estudiantes con necesidades médicas y que podría no ser apropiado para todos los estudiantes que habían asistido a la Academia Virtual.

Cuando presentó la opción para las familias, Taylor escribió en una carta a los padres: “Antes de que se emocionen demasiado, todavía hay varios obstáculos logísticos que superar por mi parte”.

Se necesitaría la aprobación de la Junta de Educación, se tendrían que determinar los horarios y el personal y luego, las familias tendrían que solicitar la ubicación en el programa.

Taylor dijo a los padres que el plan es tener el programa en funcionamiento al final del segundo período de calificaciones y escribió en su carta: «Se compartirá un cronograma más detallado a fines de agosto».

Evans dijo que su hijo Ethan pasará a quinto grado y su hija, Milly, pasará a primer grado.

Hasta que la opción híbrida esté disponible, inscribirán a sus hijos en la opción de enseñanza en el hogar y en el hospital, que todavía está disponible a corto plazo, dijo Evans. Ese programa se conocía anteriormente como Servicio de Instrucción Interino o IIS.

Pero ella dijo que el IIS está muy lejos de lo que Ethan tenía con el programa MVA. “Él estaba en matemáticas avanzadas y lectura avanzada, ninguna de esas estará disponible para él” en el programa de Hogar y Hospital, dijo. También tuvo acceso a instrucción musical, que Evans dijo que tampoco estará disponible para él.

Según MCPS, el programa híbrido ofrecerá instrucción virtual en tiempo real, así como “períodos de trabajo asincrónico durante la semana escolar”.

Evans dice que mientras esperan ver más detalles sobre los planes para el modelo de educación híbrida, no se dará por vencida en la recuperación de un programa completamente virtual. Incluso dice que estará afuera de las oficinas de la junta escolar el primer día de clases.

Porque, según Evans, “todo lo que no sea un programa diario integral y totalmente sincrónico no es suficiente. No es un equivalente ni un reemplazo adecuado para estos niños”.

El primer día de clases para los estudiantes del condado de Montgomery es el 26 de agosto.