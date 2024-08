Detectores de armas podrían llegar a las escuelas secundarias

Este año, las escuelas secundarias del condado de Montgomery contarán con una mayor seguridad. Incluso se está considerando la posibilidad de instalar detectores de armas en las escuelas.

«Como jefe de policía, he señalado que he visto un número sin precedentes de armas, y en particular entre los jóvenes, y eso todavía me preocupa. Por eso creo que es importante que implementemos algunas medidas importantes», dijo Marcus Jones, exjefe de policía del condado y actual director de Seguridad, Protección y Gestión de Emergencias de las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery.

Si bien las escuelas secundarias vecinas del condado de Prince George ya están usando detectores de metales, Jones dijo que el condado está explorando la posibilidad de instalar sistemas de detección de armas en sus escuelas secundarias.

“Estamos pensando seriamente en eso… existen esos sistemas y comenzamos a hablar sobre eso con algunos de esos proveedores”, dijo Jones.

En abril de 2022, se recuperó un arma de un estudiante que fue arrestado en la escuela secundaria Clarksburg. En octubre pasado, un estudiante fue arrestado por llevar un arma a la escuela secundaria Walter Johnson.

Si el sistema escolar decidiera instalar detectores de armas, Jones dijo que no se seleccionarían escuelas específicas para recibir detectores de armas.

“Queremos que sea equitativo en todos los ámbitos. Siendo realista, me gustaría verlo en todas las escuelas secundarias. No quiero señalar a ninguna escuela secundaria en particular, pero quiero asegurarme de que lo tengamos en todas nuestras escuelas secundarias, porque esto podría suceder en cualquier lugar, en cualquiera de nuestras escuelas secundarias, así que queremos asegurarnos de que estamos al tanto de eso”, dijo Jones.

Otras medidas de seguridad bajo consideración incluyen una expansión del uso de identificaciones de estudiantes para ingresar a los edificios de las escuelas secundarias.

«Creo que vamos a hacer algunas cosas con los controles de identificación, vamos a hacer algunas cosas en torno a la seguridad de las puertas que creo que serán de vital importancia», dijo Jones.