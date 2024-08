El equipo de campaña de Harris dice fue blanco de hackers extranjeros

El equipo de campaña de la candidata presidencial demócrata Kamala Harris dijo el martes que había sido blanco de piratas informáticos extranjeros, días después de que responsables de la actividad electoral de su rival Donald Trump sugirieran que había sido hackeada por Irán.

«En julio, los equipos legales y de seguridad de la campaña fueron notificados por el FBI de que fuimos blanco de una operación de interferencia de un actor extranjero», señaló a la AFP un miembro del equipo de Harris.

«Contamos con sólidas medidas de ciberseguridad y no estamos al tanto de ninguna violación de seguridad de nuestros sistemas como resultado de esos esfuerzos», añadió.

Los responsables de las actividades de Harris no dieron información de la procedencia de este ataque que no prosperó.

El Departamento de Estado estadounidense alertó a Irán el lunes que afrontará consecuencias si interfiere en las elecciones de noviembre próximo luego de que la campaña de Trump

La campaña de Trump sugirió el sábado que Irán estaba detrás de la acción en la que se enviaron a periodistas documentos que incluían la pesquisa que hicieron para investigar a su compañero de fórmula J.D. Vance.

Advirtió a los medios de comunicación contra la divulgación de esos documentos, diciendo que tal acción sería «cumplir las órdenes de los enemigos de Estados Unidos».