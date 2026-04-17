Niño muere ahogado en un río

Un niño de cinco años ha fallecido ahogado en el río Anacostia.

Alrededor de las 6 de la tarde del jueves, los servicios de emergencia fueron alertados sobre la presencia de un niño en el río en la zona de Anacostia Drive, en el sureste de Washington D.C.

Cuando llegaron, la niña de cinco años ya había sido sacada del río por familiares y otras personas que se encontraban en la zona.

La policía de Washington D.C. informó que el niño inconsciente fue trasladado en helicóptero por la policía de parques de Estados Unidos a un hospital cercano, donde fue declarado muerto.

La policía cree que se trató de un ahogamiento accidental.