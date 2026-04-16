Muriel tiene la intención de declarar el estado de emergencia para restablecer las zonas de toque de queda.

Horas antes de que expirara el miércoles la ley del Distrito de Columbia que permite a la policía establecer zonas de toque de queda para adolescentes, la alcaldesa de DC, Muriel Bowser, dijo que tenía la intención de declarar el estado de emergencia para reactivar la medida.

Bowser afirmó que la medida pretende servir de puente hasta la próxima reunión del Consejo del Distrito de Columbia, el 21 de abril, donde se espera que el tema se someta a votación.

Bowser reiteró su apoyo a la Ley de Enmienda Temporal Segunda sobre el Toque de Queda Juvenil de 2025, que otorga autoridad al Departamento de Policía Metropolitana para establecer zonas de toque de queda para menores en áreas designadas desde las 8 p. m. hasta las 6 a. m.

El enfoque de zonificación tiene como objetivo detener las concentraciones masivas de adolescentes en lugares como el Navy Yard, donde las llamadas «tomas de posesión de adolescentes» a menudo han derivado en peleas y arrestos.

Según la ley vigente hasta el 15 de abril, cualquier persona menor de 18 años que se reuniera en grupos de nueve o más personas estaría infringiendo el toque de queda. De acuerdo con la disposición, los padres o tutores de menores de 18 años podrían ser multados con hasta 500 dólares o obligados a realizar servicio comunitario si un menor a su cargo incumplía el toque de queda.

En declaraciones a la prensa el miércoles, Bowser afirmó que la estrategia del toque de queda es una herramienta necesaria.

“No es la única herramienta, pero la necesitamos”, dijo. “Cuando tenemos una zona con toque de queda y les decimos a los niños que no se apropien de un área, ha funcionado”.

Ha habido varias excepciones a los toques de queda por zonas.

Los adolescentes menores de 18 años estarían exentos si van acompañados de un padre o tutor, si realizan un recado para un adulto, si viajan en coche, si se dirigen al trabajo o regresan de él, o si asisten o salen de alguna actividad patrocinada por el gobierno del Distrito de Columbia o una organización cívica. También estarían exentos si estuvieran ejerciendo sus derechos amparados por la Primera Enmienda.

Se espera que Brooke Pinto, concejala del Distrito de Columbia, quien, al igual que el alcalde, afirmó que los toques de queda sirven como una herramienta contra la delincuencia y la violencia juvenil, pida a sus colegas del consejo que aprueben una versión permanente del proyecto de ley cuando se celebre la próxima reunión legislativa el 21 de abril.

Los detractores del toque de queda afirman que hay pocas pruebas que sugieran que realmente funcione.

“No está demostrado que reduzcan la delincuencia. Lo que sabemos es que pueden… desplazar el delito en lugar de prevenirlo por completo”, declaró Riya Saha Shah, directora ejecutiva del Centro de Derecho Juvenil, a WTOP.

Saha Shah también afirmó que los toques de queda pueden provocar que “más jóvenes se vean involucrados en el sistema judicial penal… porque los niños están siendo vigilados y detenidos por cosas que normalmente no les ocurrirían”.

Según ella, los toques de queda también sirven para «criminalizar» a los adolescentes sin hogar por estar en la calle cuando no tienen adónde ir, «porque no tienen techo».

Parte del debate sobre los toques de queda se extiende a si los jóvenes tienen suficientes oportunidades para realizar actividades constructivas. El Departamento de Parques y Recreación de Washington D.C. ha intensificado su programación para niños y adolescentes durante las vacaciones de primavera para abordar precisamente esta preocupación.

Pero Saha Shah afirmó que lo que mucha gente da por sentado —la posibilidad de reunirse informalmente en lugares públicos— a menudo se les niega a los adolescentes.

“Ahora, con estos toques de queda, estamos criminalizando que los niños estén en la calle y en cualquier sitio”, dijo. “Cuando yo era adolescente, eso era lo que hacíamos. Nos juntábamos fuera del cine o del supermercado, o algo así. Eso es lo que hacen los niños”.