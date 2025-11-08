Muriel niega estar siendo investigada por el Departamento de Justicia por un viaje al extranjero

La alcaldesa de DC, Muriel Bowser, rechaza un artículo periodístico que informaba que está siendo investigada por el gobierno federal por un viaje al extranjero que realizó en 2023.

El alcalde negó las acusaciones el viernes, al responder preguntas de los periodistas en un evento que dio inicio a los esfuerzos de la ciudad contra la hipotermia para el invierno.

“No estoy siendo investigada”, declaró a la prensa el viernes. “Ningún funcionario federal se ha puesto en contacto conmigo para investigarme”.

La oficina de la fiscal federal para el Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, confirmó a WTOP en un comunicado que la alcaldesa “no está siendo investigada ni es objeto de ninguna investigación”.

Han surgido informes contradictorios sobre si Bowser está siendo investigada por el gobierno federal por el viaje al extranjero que realizó para participar en una conferencia sobre cambio climático en 2023.

En abril de este año, 7News, socio de WTOP , informó que Qatar pagó más de 61.000 dólares para traer a la alcaldesa y a su personal a la capital del país, Doha, antes de la conferencia de las Naciones Unidas en Dubái.

El jueves saltaron las alarmas después de que el New York Times informara de que los fiscales federales estaban investigando a Bowser por posibles sobornos o violaciones de la financiación de campañas, y que la Fiscalía Federal de Washington D.C. había estado liderando la investigación durante meses.

Sin embargo, pocas horas después, comenzaron a llegar informes que indicaban que Bowser, de hecho, no estaba siendo investigada por el gobierno federal.

Un alto funcionario no identificado de la administración del presidente Donald Trump declaró a Axios que el nombre de Bowser “fue mencionado en algo, pero ella no es el objetivo ni está siendo investigada”.

Esa misma persona detalló además que las acusaciones de una investigación federal fueron difundidas por un “agente del FBI despedido y descontento”, informó Axios.

Bowser afirmó que no ha recibido ninguna carta de notificación ni nada que indique que está siendo investigada.

“No nos han contactado en absoluto”, dijo Bowser el viernes.

Al preguntársele si había recibido una citación judicial, Bowser respondió a los periodistas: “No”.

Preguntas sobre el viaje a Qatar

En abril, 7News presentó una solicitud al amparo de la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés) e informó que el Distrito no tenía registros del desglose de gastos del viaje a Qatar ni de varios otros viajes que el alcalde ha realizado en los últimos tres años.

Según documentos del gobierno de DC, cualquier funcionario público está obligado por normas éticas generales a no aceptar regalos para uso personal de fuentes externas, incluidos servicios como transporte o alojamiento, o “fuentes prohibidas” que superen los 100 dólares .

Una fuente familiarizada con el asunto informó a WTOP que un error del personal de la alcaldía provocó un problema al establecer un acuerdo de donación estándar con Qatar, que detallaba su contribución para gastos de viaje.

La donación se incluyó posteriormente en un informe de julio que mostraba que el país de Oriente Medio pagó sus billetes de avión de ida y vuelta desde Washington D.C. a Doha, dos noches de alojamiento en un hotel y el almuerzo y la cena de esos dos días.

En una carta enviada por la Embajada del Estado de Qatar a la alcaldía y compartida con WTOP, se indica que la donación se realizó “sin ninguna expectativa de trato especial… ni de recibir nada a cambio”.

La Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos también hizo una donación en especie a la alcaldesa y su personal por un total de 43.658 dólares para el viaje a Dubái.

En junio, la Fundación para la Rendición de Cuentas y la Confianza Cívica, una organización sin fines de lucro con sede en Washington D.C. que actúa como organismo de control de los funcionarios públicos, presentó una queja ética contra la alcaldesa, solicitando una investigación para determinar si aceptó regalos y viajes ilegales.

En la denuncia presentada por FACT ante la Junta de Ética y Responsabilidad Gubernamental de la ciudad, la organización sin fines de lucro alegó que el alcalde aceptó viajes a Dubái, Catar, Las Vegas, Miami, Mar-a-Lago y el torneo de golf Masters en Georgia.

«La negativa del alcalde a proporcionar información básica sobre numerosos viajes de alto perfil es inaceptable», escribió Kendra Arnold, directora ejecutiva de FACT, en un comunicado. «Las normas éticas existen para proteger contra la corrupción y, cuando se ignoran, la confianza pública se erosiona».