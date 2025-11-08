Maryland ofrece más recursos para los empleados federales en suspensión temporal de empleo

Durante una reunión de gabinete virtual celebrada esta mañana en el Prince George’s Community College en Largo, Maryland, el gobernador Wes Moore anunció que el estado está tomando de inmediato más medidas para ayudar a los trabajadores federales del estado afectados por el cierre del gobierno.

En primer lugar, el estado ofrecerá una segunda ronda de préstamos de emergencia para los trabajadores federales que han sido suspendidos temporalmente y para aquellos que continúan trabajando sin recibir un sueldo.

“Con esta segunda ronda de préstamos, los residentes de Maryland pueden recibir hasta $1,400 en ayuda financiera”, dijo Moore. “Esos $1,400 pueden asegurar que obtengan los alimentos que necesitan, $1,400 para garantizar el sustento de sus hijos y $1,400 para que sus padres, que tal vez sean adultos mayores, puedan envejecer con dignidad”.

Los residentes de Maryland pueden solicitar estos préstamos en el sitio web del Departamento de Trabajo de Maryland , dijo el gobernador.

El gobernador Moore dijo que Maryland también hará gratuito de inmediato el transporte público en el estado para los empleados federales.

“Esto incluye los autobuses locales; esto incluye el tren ligero; esto incluye el metro; esto incluye la movilidad reducida y el transporte adaptado”, dijo Moore.

Dijo que para calificar, los interesados ​​deben enviar un correo electrónico a mtacharmpass@mta.maryland.gov .

Además, el estado destinará 10,1 millones de dólares para ayudar a los residentes de Maryland de bajos ingresos que son empleados federales a pagar sus facturas de servicios públicos.

Estas medidas se suman al compromiso de pagar el 50% de los beneficios del SNAP para los residentes de Maryland que cumplan los requisitos en noviembre.

Moore expresó su frustración por el tiempo que está tardando en reabrirse el gobierno y culpó al presidente Donald Trump del cierre.

“En un momento en que vemos inacción ejecutiva desde Washington, vamos a mostrarle a la gente de Maryland lo que significa la acción ejecutiva”, dijo Moore.