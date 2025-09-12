Mujer muere tras incendio en casa

Una mujer murió después de que se produjera un incendio en una casa en Bethesda, Maryland, el jueves por la tarde.

El Servicio de Bomberos y Rescate del Condado de Montgomery dijo que se produjo un incendio en el sótano de una casa de dos pisos en Persimmon Tree Road, cerca de Eggert Drive, alrededor de las 3:40 p. m.

Pete Piringer, portavoz del departamento de bomberos, dijo que 60 bomberos acudieron al lugar.

Los informes iniciales indicaron que había humo y que alguien estaba atrapado en el interior. Los bomberos encontraron a un adulto inconsciente en la vivienda e intentaron reanimarlo, pero sin éxito.

El jefe de bomberos, Corey Smedley, declaró que la anciana fallecida estaba a punto de sufrir un paro cardíaco cuando los servicios de emergencia llegaron a ella. Tras varios minutos de RCP, no pudieron reanimarla, añadió Smedley.

Otras tres personas que se encontraban en la casa fueron evacuadas y no se reportaron más heridos.

La policía del condado de Montgomery dice que ahora están llevando a cabo una investigación por muerte.