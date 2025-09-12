La Academia Naval está cerrada tras informes de amenazas

La Academia Naval de Estados Unidos en Maryland fue cerrada el jueves mientras las fuerzas del orden respondían a informes de amenazas hechas a la escuela militar, dijeron las autoridades.

La academia en Annapolis estaba trabajando con la policía local para responder a los informes de amenazas, dijo el teniente Naweed Lemar, portavoz de la base que alberga la academia, en un comunicado.

“La base está en estado de confinamiento por precaución”, dijo. “Esta situación está en desarrollo y les informaremos a medida que esté disponible”.

La policía se encontraba cerca de Bancroft Hall, que alberga a guardiamarinas en sus más de 1600 dormitorios. Se considera la residencia universitaria más grande del mundo, según el sitio web de la institución.