Moore nombra a Paul Monteiro como nuevo secretario de servicio público

El gobernador de Maryland, Wes Moore, nombró el lunes a Paul Monteiro para dirigir un nuevo programa de año de servicio para graduados de secundaria, un programa que es una prioridad del primer año en el cargo del nuevo gobernador.

Monteiro, quien ha sido nominado para servir como secretario del nuevo Departamento de Servicio e Innovación Cívica, es un ex director nacional de AmeriCorps Volunteers in Service to America.

Recientemente se desempeñó como director del Servicio de Relaciones Comunitarias en el Departamento de Justicia de EE. UU., donde supervisó el trabajo de la oficina apoyando a las comunidades para reducir las tensiones, así como para prevenir y responder a incidentes de prejuicios y crímenes de odio.

Moore, un demócrata, ha priorizado la creación de un programa de año de servicio voluntario para graduados de secundaria que describe como el primero de su tipo en la nación. Será un programa pago para preparar mejor a los recién graduados para futuros trabajos.

“La misión de la oficina es consolidar y elevar las agencias del gobierno estatal que apoyan las oportunidades de servicio aquí en el estado de Maryland”, dijo el gobernador en una conferencia de prensa donde presentó a Monteiro.

Monteiro, quien también trabajó como jefe de personal del presidente de la Universidad de Howard, dijo que el nuevo programa “será un lugar que reconozca y celebre las muchas formas en que los habitantes de Maryland ya están sirviendo, incluso mientras crea nuevos caminos para que podamos hacer aún más. ”

“Nuestro objetivo es construir una experiencia auténtica, sustantiva y desafiante para que nuestros graduados obtengan habilidades duras y blandas invaluables, apoyo financiero para seguir una educación superior, incluso mientras usan el año para discernir dónde se desarrollan mejor sus intereses y talentos y, con suerte, encontrar un sentido de mayor propósito para sus vidas”, dijo Monteiro.

Monteiro participó en la campaña presidencial de Barack Obama en 2008, como subdirector de asuntos religiosos. Se unió al personal de la Casa Blanca como director asociado en la Oficina de Participación Pública. En ese cargo, trabajó en la Iniciativa de Paternidad Responsable y Familias Saludables del presidente Obama, el programa de mentores My Brother’s Keeper para hombres jóvenes y como enlace con comunidades de creencias religiosas y seculares, así como con grupos étnicos.

Moore dijo que se estaba moviendo rápidamente para presentar a su nominado al Senado estatal, que deberá confirmarlo. Está previsto que la Asamblea General de Maryland se clausure el próximo lunes.

El gobernador espera que 200 graduados de secundaria este año ingresen al nuevo programa, que podría tener hasta 2,000 participantes en cuatro años.

La Asamblea General ha adelantado legislación para crear el programa. Los legisladores han realizado cambios a la propuesta inicial del gobernador para fusionarlo dentro de la estructura existente del Programa del Cuerpo de Maryland.