Moore dice que no se postulará a la presidencia, pero sus paradas de alto perfil mantienen viva la conversación

El gobernador de Maryland, Wes Moore , a menudo mencionado entre los demócratas como un posible candidato presidencial , ha estado diciendo durante meses que no se postulará a la Casa Blanca en 2028.

Eso no ha impedido que se hable persistentemente de sus planes políticos futuros, especialmente cuando continúa haciendo apariciones fuera de Maryland que elevan su perfil nacional.

El viernes, Moore viajó para hablar en la cena Blue Palmetto en el estado de Carolina del Sur, donde se celebran las primarias presidenciales tempranas , donde le dijo a un salón de baile de demócratas que es hora de que su partido compartido tome medidas rápidas para mejorar los resultados en áreas como la creación de empleos y los resultados educativos, en lugar de movimientos lentos y más deliberados.

“Estoy aquí con una misión”, declaró Moore ante una sala repleta de donantes, activistas, candidatos y funcionarios electos del partido. “Este es el momento de decir juntos con una sola voz: se acabaron los días en que los demócratas eran el partido del no y la lentitud. Debemos ser el partido del sí y ahora… debemos ser el partido de la acción, y esa acción debe venir ahora”.

Las declaraciones de Moore sirvieron para presentarse a los votantes que desempeñarán un papel crucial en la elección del próximo candidato del partido. Si bien pasarán meses hasta que se establezca el calendario de nominaciones presidenciales de 2028, Carolina del Sur encabezó el calendario demócrata para 2024, y la presidenta del partido, Christale Spain, ha declarado que renovará su argumento para mantener la primera posición del estado en el próximo ciclo electoral.

El viaje a Carolina del Sur incluyó reuniones con posibles clientes. El viernes por la mañana, visitó la planta de producción de SUV eléctricos de Scout Motors en Blythewood, al norte de Columbia. En una publicación en redes sociales, Moore describió ese viaje como una actividad de investigación que le ayudaría a «seguir generando oportunidades y negocios como el suyo en Maryland, para que podamos seguir desarrollando y diversificando nuestra economía».

Moore ya ha tenido la intención de reunirse con los demócratas de Carolina del Sur. El verano pasado, fue uno de los varios posibles aspirantes presidenciales que se dirigieron a la delegación estatal durante la Convención Nacional Demócrata en Chicago.

El viernes, tras varias ovaciones de pie, Moore hizo algunos de sus comentarios más apasionados cuando criticó al presidente Donald Trump, de quien dijo que, aunque de manera precipitada, es rápido en tomar medidas.

“Donald Trump no necesita un estudio para usar la Constitución como si fuera un buzón de sugerencias”, dijo. “Donald Trump no necesita un libro blanco para iniciar guerras comerciales arbitrarias que encarecerán prácticamente todo en nuestras vidas”.

«Cualquiera que hable de 2028 no entiende la urgencia de 2025», añadió Moore.

Sin embargo, cuando se le pregunta directamente sobre 2028, el gobernador es claro.

«No me estoy postulando», declaró Moore a The Associated Press en una entrevista el miércoles. También dijo, cuando se le preguntó, que tampoco busca que su nombre se mencione para una posible candidatura a la vicepresidencia.

«Y la gente debería acostumbrarse a que yo viaje por todo el país trayendo negocios a Maryland, porque eso es exactamente lo que planeo hacer mientras sea gobernador del estado», dijo Moore después de la inauguración en Annapolis de un monumento conmemorativo al exrepresentante Parren Mitchell, el primer congresista negro del estado.

En el tercer año de su primer mandato, Moore planea postularse a la reelección el próximo año en Maryland, un estado predominantemente demócrata. Afirma que ser gobernador del estado en un momento difícil le ocupa toda su atención.

Esto incluye trabajar para sortear las dificultades de la drástica reducción del presupuesto federal bajo la administración Trump, que representa un impacto económico descomunal en Maryland. El estado alberga a un gran número de trabajadores federales que trabajan a la sombra de la capital del país: alrededor de 256,000 residentes de Maryland recibieron un formulario W-2 federal en 2021, lo que representa aproximadamente el 8% de los contribuyentes, según un análisis del contralor estatal.

A principios de este mes, Maryland perdió la calificación de bonos triple A otorgada por la agencia de calificación económica Moody’s. Las autoridades estatales habían citado esta calificación durante más de 50 años como un indicio de una sólida gestión fiscal que le permitía pagar las tasas más bajas al vender bonos para financiar infraestructura. Otras dos agencias de calificación, Standard & Poor’s y Fitch, han confirmado recientemente la calificación de bonos triple A del estado.

Moore y otros demócratas destacados del estado culparon a la reducción de personal de la administración Trump por la rebaja de la calificación de Moody’s.

El gobernador acaba de afrontar la sesión legislativa más difícil de su mandato. Ante un déficit presupuestario de 3.300 millones de dólares, colaboró ​​con la legislatura, controlada por los demócratas, para lograr un presupuesto equilibrado que incluyó cerca de 2.000 millones de dólares en recortes de gastos en todo el gobierno estatal y cerca de 1.600 millones de dólares en nuevos ingresos mediante aumentos de impuestos y tasas.

La mayoría de los aumentos de impuestos se impusieron a los residentes de altos ingresos, incluyendo dos nuevas categorías impositivas más altas para quienes ganan más de $500,000 y un nuevo impuesto del 2% sobre las ganancias de capital para quienes tienen ingresos superiores a $350,000. El gobernador ha declarado que la mayoría de los residentes de Maryland no verán un aumento de impuestos, y algunos recibirán una modesta reducción. Aun así, los republicanos de Maryland han estado presionando con fuerza contra los aumentos de impuestos, un tema que seguramente será abordado con frecuencia por el próximo candidato republicano a gobernador.

Moore, de 46 años, es el primer gobernador negro del estado y el único gobernador negro en el cargo. Fue director ejecutivo de la Fundación Robin Hood, una organización sin fines de lucro que lucha contra la pobreza. También recibió una beca Rhodes y fue veterano de guerra en Afganistán.

El revuelo en torno a Moore ha persistido desde que el exitoso autor ganó la gobernación de Maryland en su primer intento por un cargo público de forma aplastante en 2022, después de prevalecer en una concurrida primaria demócrata que incluyó al expresidente nacional del partido y exsecretario de Trabajo de Estados Unidos, Tom Pérez.