Moore, celebra las victorias demócratas en las elecciones

El gobernador de Maryland, Wes Moore, se encuentra entre los demócratas que celebran grandes victorias para el partido después de que los votantes brindaran mayoritariamente su apoyo a los candidatos demócratas durante las elecciones del martes en Virginia , Nueva York y Nueva Jersey.

Los estados de Virginia y Nueva Jersey eligieron a dos mujeres como gobernadoras demócratas, incluida la primera gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger.

El prolongado cierre del gobierno , que ya suma 36 días, el más largo en la historia de Estados Unidos, sirvió de telón de fondo para las elecciones del martes por la noche. El presidente Donald Trump ha declarado que el gobierno federal restringirá la ayuda alimentaria del programa SNAP, a pesar de los fallos de dos jueces que autorizan el uso de fondos de emergencia.

Algunos estados, entre ellos Maryland y Virginia, han elaborado planes para sufragar temporalmente los déficits de financiación del programa .