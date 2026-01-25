Moore, afirma que el personal de emergencia están realizando un trabajo de primera durante la tormenta invernal

La tormenta invernal del domingo ha dejado centímetros de nieve en toda la región de DC y a última hora de la mañana ha habido un cambio a aguanieve y lluvia helada.

El gobernador de Maryland, Wes Moore, se unió a Ian Crawford de WTOP el domingo por la mañana para hablar sobre cómo los equipos estatales se mantienen al día con la nevada constante.

“Esta sigue siendo una tormenta muy peligrosa”, dijo Moore. “Pero estoy muy orgulloso del trabajo que están realizando nuestros equipos de emergencias en todo el estado”.

Moore también habló sobre la asistencia federal para el estado, cómo su experiencia militar lo ayudó a prepararse para ayudar a otros durante eventos climáticos importantes y la capacidad del estado para brindar servicios que no sean de nieve cuando la tormenta avanza.