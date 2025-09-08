Miles de personas participaron en la marcha “Todos somos DC”

Miles de personas llenaron el Parque Meridian Hill, también conocido como Parque Malcolm X, el sábado para participar en la marcha “Todos somos DC” en el Distrito.

En el evento participaron sindicatos, grupos comunitarios y religiosos y personas de todas las edades, desde una mujer de 83 años llamada Anne Morrison, que llevaba su bastón, hasta Henry, de 10 años, que llevaba un sándwich inflable.

El padre del alumno de quinto grado, Philippe, dijo con ironía que el inflable era el nuevo símbolo de la democracia.

La participación impresionó a Philippe, quien dijo que llevó a sus muchachos a la marcha para mostrarles que tenían el poder de generar cambios.

«Parece que todos nos escondemos tras las pantallas y no sabemos si a los demás les importa. Y es bueno verlo en la vida real, a la gente le importa», dijo Philippe.

A sus 83 años, Morrison, quien se mudó a DC en 1972, era décadas mayor que la mayoría de los otros manifestantes, pero dijo que no había ningún otro lugar en el que preferiría estar.

“La administración no debería invadir no solo DC, sino hacer todo lo que está haciendo para socavar la democracia”, dijo Morrison.

Además de los cánticos, los discursos y los bailes, los manifestantes tomaron fotografías, sostuvieron carteles e incluso vistieron ciertas camisetas para transmitir su mensaje.

«Mi camiseta dice: ‘Sé una buena persona'», dijo Tom Bridge. «Creo que es algo que debemos recordar a menudo en la era de la política sucia de la administración Trump».

Si bien Bridge ha considerado al Distrito su hogar durante 15 años, otra persona en la manifestación llamada Suji le dijo a WTOP que hace 50 años se mudó a Washington para asistir a la Facultad de Derecho de Howard.

“DC nunca se ha autogobernado. Siempre ha sido una colonia”, dijo Suji. “Simplemente ha empeorado desde que Trump asumió el cargo y trajo, ya sabes, tropas y militarizó a la policía”.