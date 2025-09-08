Los votantes eligen el martes a un nuevo congresista de VA en una elección especial

Los votantes del norte de Virginia elegirán el martes a un nuevo congresista para suceder al fallecido representante Gerry Connolly, en una elección especial para el escaño del 11º Distrito.

Es un día de elecciones de septiembre poco común, que sigue a la muerte del veterano legislador demócrata , quien falleció en mayo después de una batalla contra el cáncer.

Los votantes del distrito elegirán entre el ex jefe de gabinete de Connolly, el demócrata James Walkinshaw, y el republicano Stewart Whitson, ex agente especial del FBI y veterano del ejército.

Walkinshaw, quien es miembro de la Junta de Supervisores del Condado de Fairfax, trabajó para Connolly durante más de una década y modela su política basándose en él como un «progresista pragmático».

Whitson, que ganó una primaria republicana muy concurrida, se alinea con el presidente Donald Trump y los esfuerzos para combatir el crimen, la inmigración ilegal y hacer que el gobierno sea más eficiente.

Antes de que Connolly fuera elegido en 2008, el distrito estuvo representado durante muchos años por un republicano, el ex representante Tom Davis.

Pero el distrito, que incluye la ciudad de Fairfax y la mayor parte del condado de Fairfax, ha tendido hacia los demócratas durante más de una década.

Los recortes de empleos federales son un problema importante

“Hay un viejo dicho que dice que toda la política es local, pero realmente creo que lo que se está considerando en el distrito 11 de Virginia es que toda la política es nacional”, dijo Stephen Farnsworth, politólogo de la Universidad de Mary Washington.

El distrito tiene decenas de miles de trabajadores y contratistas federales, incluidos muchos que se han visto afectados por los recortes de empleos federales de la administración Trump a través del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).

El impacto de DOGE es mucho más fuerte en el distrito que en otras partes del país. Farnsworth señaló que puede extenderse más allá de los trabajadores federales, a la economía regional.

“Es un momento difícil para tener una ferretería o un restaurante en el norte de Virginia, con toda la incertidumbre sobre los contratistas federales y los empleos federales”, dijo.

Además, Connolly era conocido como un legislador que luchó por los trabajadores federales, un legado que Walkinshaw espera continuar. Los recortes de empleo generalizados pueden motivar a los votantes demócratas.

«Está claro que la fuerza de los demócratas en el Distrito 11 es particularmente intensa cuando consideramos las acciones de la administración Trump», dijo Farnsworth.

Whitson espera sacar provecho de las políticas de Trump

Whitson enfrenta una batalla política cuesta arriba mientras los republicanos intentan recuperar el escaño, en un distrito donde la candidata presidencial demócrata Kamala Harris ganó el 65% de los votos en las elecciones de 2024.

Ha hablado en firme apoyo a las políticas de Trump, incluidos los recortes a DOGE, argumentando que los trabajadores federales podrán encontrar mejores empleos en el sector privado.

Señaló que él mismo fue empleado federal durante casi una década y trabajó para el FBI.

Whitson también ha dicho que no tiene miedo de enfrentarse a las políticas demócratas que, según él, han desperdiciado miles de millones de dólares, lo que espera galvanice el apoyo republicano en el distrito.

Se hace eco de un mensaje emitido por el presidente y el Partido Republicano, diciendo que la gente quiere políticas de “sentido común”.

Si bien es un recién llegado a la política, derrotó a otros seis candidatos republicanos para obtener la nominación del Partido Republicano.

¿Qué papel desempeñará la participación electoral?

Las elecciones especiales tradicionalmente tienen una participación menor, lo que potencialmente podría ayudar también a Whitson, en un año en el que también hay una carrera para gobernador.

Hace cuatro años, el republicano Glenn Youngkin aprovechó el enojo del Partido Republicano contra el entonces presidente Joe Biden y las políticas de su administración y fue elegido gobernador.

«Pero veremos si esos votantes enojados y motivados que uno suele ver en las elecciones para gobernador de Virginia se presentarán un par de meses antes para una elección especial en este distrito del Congreso», dijo Farnsworth.

Las elecciones para gobernador se llevarán a cabo en noviembre y enfrentarán a la ex congresista demócrata Abigail Spanberger contra la gobernadora republicana Winsome Earle-Sears.

Los demócratas esperan conservar el escaño de Connolly mientras se preparan para las elecciones intermedias de 2026, mientras que a los republicanos nada les gustaría más que una sorprendente victoria para cambiarlo.

Los republicanos tienen actualmente una mayoría de 219-212 en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. El control de la Cámara podría, en última instancia, depender de solo unas pocas contiendas.