Metro selecciona a Hines para el desarrollo de la parada del metro de North Bethesda

Metro ha seleccionado al desarrollador con sede en Houston Hines como desarrollador principal para el desarrollo de uso mixto de 13,9 acres planificado por la agencia de tránsito en la estación North Bethesda Metro.

El desarrollo de varios edificios tendrá como eje central el nuevo Instituto de Computación en Salud de la Universidad de Maryland.

La planificación del desarrollo del sitio del Metro de North Bethesda se ha estado gestando durante años. El verano pasado, el Metro y el Condado de Montgomery firmaron un memorando de entendimiento para establecer financiación de infraestructura e incentivos económicos para el proyecto. Este incluye una nueva entrada norte a la estación del Metro.

“Allí donde llega Metro, la comunidad crece y se desplaza, y estamos muy orgullosos de eso”, afirmó el gerente general de Metro, Randy Clarke.

No se ha establecido un cronograma para el proyecto. El otoño pasado, seis equipos de desarrollo presentaron sus planes. Hines fue seleccionado por concurso, en parte, por su experiencia en proyectos de uso mixto centrados en las ciencias de la vida, según informó Metro en un comunicado.

El personal de Metro comenzará las negociaciones sobre el acuerdo de desarrollo conjunto y presentará recomendaciones a la Junta Directiva de Metro a finales de este año.

Tal como está previsto, el desarrollo de North Bethesda Metro incluirá hasta tres edificios de ciencias biológicas de la Universidad de Maryland y tres edificios residenciales, incluidos dos rascacielos.

Los funcionarios de la Universidad de Maryland dijeron en un evento en el que se anunciaron los planes de desarrollo que el trabajo que se lleva a cabo en los nuevos edificios escolares estará a la vanguardia de la intersección entre la inteligencia artificial y la atención médica.

«Ahora tenemos la oportunidad de crear un referente para la IA y las ciencias biológicas que mantendrá a nuestro condado, estado y país a la vanguardia de la innovación durante las próximas décadas», afirmó el ejecutivo del condado de Montgomery, Marc Elrich.

La agencia de transporte del área de Washington D. C. continúa desarrollando activamente los terrenos disponibles en el área metropolitana. Como parte de su plan decenal de proyectos de desarrollo conjunto, emitido en 2022, el área metropolitana y sus socios han completado seis nuevos desarrollos en la región de Washington D. C., con un total de 1500 viviendas y 325 000 pies cuadrados de oficinas.

Se construirán otros cinco desarrollos a finales de este año, con 1.300 unidades residenciales adicionales y 422.000 pies cuadrados de espacio de oficinas.

Hines ha completado más de dos docenas de proyectos en el área de Washington D. C. Actualmente, es promotor principal de The Parks at Walter Reed y de la remodelación del histórico Centro Médico Militar Walter Reed, que incluirá 3.1 millones de pies cuadrados de desarrollo, tanto de nueva construcción como de reutilización de edificios históricos, en un terreno de 66 acres.