Metro celebra 50 años desde su primer viaje

El viernes se cumplieron 50 años del primer viaje en metro en la región de Washington D.C. La Autoridad de Transporte del Área Metropolitana de Washington organizó una fiesta de cumpleaños en la estación Metro Center para celebrar este hito.

El gerente general, Randy Clarke, se unió a decenas de compañeros de trabajo en lo alto de las escaleras de la estación de tren ubicada en la intersección de las calles 12 y F, al noroeste de la ciudad, para saludar a los pasajeros, agradecerles por viajar en Metro y repartir banderines especialmente diseñados el viernes por la mañana.

El evento contó con música a cargo de un DJ, globos y varios carteles que mostraban la historia de la agencia de transporte.

“¡Oye, feliz cumpleaños!”, exclamó Clarke estrechando la mano de un cliente y entregándole un banderín.

El primer tramo del sistema Metrorail fue la Línea Roja, que recorría 7,4 kilómetros entre las estaciones de Rhode Island Avenue y Farragut North, y transformó la movilidad en toda la región. El primer viaje en esa línea tuvo lugar el 27 de marzo de 1976 .

En las décadas siguientes, Metro se convirtió en la columna vertebral de la red de transporte del área de Washington D.C., prestando servicio a generaciones de usuarios.

Desde su inauguración, los usuarios han realizado más de 7.000 millones de viajes en Metrorail y más de 15.000 millones de viajes en los servicios combinados de Metrorail, Metrobus y MetroAccess.

El sistema abarca seis líneas y 209 kilómetros (130 millas), conectando 98 estaciones. Solo en 2025, Metrorail realizó 147 millones de viajes.

“Hay mucho de lo que podemos sentirnos orgullosos aquí en Metro, liderando el transporte público y conectando a las personas para que tengan una vida mejor en Estados Unidos”, dijo Clarke.

Clarke reconoció que, si bien la agencia de transporte público está de celebración, aún queda mucho por hacer.

“Lo más importante en lo que tenemos que trabajar constantemente con nuestras jurisdicciones, los tres estados, es la financiación”, dijo. “Para asegurarnos de que sea sostenible y que la gente pueda invertir y vivir sus vidas sabiendo que Metro está ahí para ellos”, añadió.

Metro está lanzando diseños especiales para autobuses y tarjetas SmartTrip para celebrar el aniversario. Metro también ha creado un sitio web para quienes deseen recordar el cincuentenario de la agencia: Metro50th.com .