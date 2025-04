Mejoras de seguridad llegan a la problemática intersección de Arlington

Se realizarán mejoras de seguridad en una intersección de Arlington, Virginia, propensa a accidentes esta primavera.

Pronto, habrá señales de “solo giro a la derecha” y postes flexibles en Arlington Boulevard y Highland Street, un tramo de una carretera muy transitada donde, según los líderes del condado, los conductores conducen rutinariamente a través del tráfico para girar a la izquierda o cruzar la calle.

El plan, que se presentará como programa piloto, es un anticipo de un proyecto a largo plazo para realizar mejoras de seguridad a lo largo de todo el transitado corredor.

Durante años, el condado de Arlington y el Departamento de Transporte de Virginia, que mantiene la carretera, han estado planeando instalar medianas y carriles exclusivos para giros a la izquierda a lo largo de Arlington Boulevard.

Pero las fechas de instalación para ese proyecto no son hasta 2030, según Christine Baker, gerente del proyecto Vision Zero de Arlington.

ARL Now fue el primero en informar sobre el programa piloto de Highland Street.

«Queremos ver que esa tendencia de caídas prácticamente se elimine, y que definitivamente disminuya», dijo Baker.

La calle Highland fue seleccionada para el programa piloto, explicó Baker, porque es la zona con mayor número de accidentes por giros a la izquierda y por movimiento directo. No hay semáforo en la intersección, por lo que los conductores que giran o siguen recto tienen que esperar un espacio.

“La respuesta que hemos recibido es que el GPS puede guiarte por esa ruta, y de repente te encuentras esperando para girar a la izquierda cruzando todos esos carriles de tráfico inesperados”, dijo Baker. “Puede ser sorprendente para la gente”.

El condado ha adoptado un enfoque similar en otros lugares, como Old Dominion Drive y Little Falls Road. Allí, según Baker, instalaron señales de solo giro a la derecha, pero los conductores no siguieron la directiva, por lo que también instalaron postes flexibles.

Desde que se instalaron esos marcadores, no ha habido ningún accidente por giro a la izquierda o por movimiento de paso en la intersección, dijo.

“Sabemos que es una herramienta muy eficaz, pero es algo que va a alterar los patrones de tráfico”, dijo Baker. “Tenemos que ser muy cuidadosos con la ubicación de estos elementos, y consideramos la Ruta 50 una gran prioridad para reducir la tasa de accidentes”.

Se estima que el proyecto de Arlington Boulevard costará entre $2,000 y $5,000, dijo Baker.

Monitorearán los patrones de tráfico en el verano y el otoño, y planificarán los próximos pasos para el invierno, dijo Baker.

Es probable que la señalización y los postes flexibles permanezcan en su lugar «hasta que se implemente el proyecto a largo plazo, por ejemplo, en 2030, dentro de ese plazo. Podría ser hasta entonces si todo marcha bien y vemos que ofrece las ventajas de seguridad deseadas, o podría retirarse antes», dijo Baker.