MD intensifica acciones legales contra instalaciones de ICE

Maryland intensificó el martes su desafío legal a la política federal de inmigración, al presentar una demanda para obtener documentos en su investigación sobre las condiciones en un centro de detención en Baltimore, mientras también solicitaba una orden de emergencia para detener la construcción de una nueva instalación en Williamsport.

El fiscal general Anthony Brown (demócrata) presentó una demanda en un tribunal federal para obligar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a entregar documentos solicitados por el estado como parte de su investigación sobre presuntas “condiciones ilegales” en el centro de detención para inmigrantes ubicado en el George H. Fallon Building, en el centro de Baltimore.

Entre las preocupaciones señaladas se encuentran acusaciones de hacinamiento, condiciones insalubres y falta de atención médica, entre otros problemas. Sin embargo, ICE se ha negado a entregar los documentos solicitados, “basándose en objeciones estándar de que el material solicitado es demasiado amplio, oneroso o irrelevante”, según la demanda del estado.

Ese mismo martes, Brown también presentó una solicitud de medida cautelar de emergencia para “detener inmediatamente cualquier construcción o remodelación de un almacén cerca de Williamsport” que ICE compró discretamente y planea convertir en un centro de detención con capacidad para 1,500 personas.

La solicitud de emergencia se presentó poco más de dos semanas después de que el estado demandara para bloquear lo que calificó como la “decisión ilegal” de la administración Trump de avanzar con la instalación en Williamsport.

Desde que compró el edificio de 825,000 pies cuadrados en enero, ICE ha avanzado “con velocidad implacable” en el proyecto y el viernes otorgó un contrato de 113 millones de dólares a la empresa KVG LLC, con sede en Gettysburg, Pennsylvania, para adaptar el almacén y convertirlo en un gran centro de detención migratoria.

Brown afirmó que la orden de emergencia es necesaria para detener las obras mientras continúa el proceso judicial del estado contra el proyecto.

“Las autoridades federales de inmigración están ignorando sus obligaciones legales en un esfuerzo por construir un centro de detención lo más rápido posible. Una vez que la construcción comience, el daño a las vías fluviales de Maryland, a las especies protegidas y a las comunidades no podrá revertirse”, dijo Brown en un comunicado emitido el martes por la noche.

Representantes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y de ICE no respondieron a una solicitud de comentarios ese mismo día.

La demanda relacionada con el centro de detención en Baltimore sostiene que la agencia ha excedido la capacidad del lugar, que es de 56 personas, al mantener más de 120 detenidos en salas o celdas que “no fueron diseñadas ni equipadas para dormir, ni para proporcionar alimentos, agua o atención médica durante períodos prolongados”.

Según la demanda, las salas fueron diseñadas para albergar personas por hasta 12 horas, pero algunos inmigrantes afirmaron haber permanecido allí más de 10 días, durante los cuales dijeron haber sido tratados “como animales”.

Los cuartos no tienen ventanas ni duchas, y cuentan con un solo baño para entre 40 y 50 personas, según el documento judicial.

Durante una conferencia de prensa el martes por la mañana, Brown mencionó otros ejemplos de la falta de atención adecuada en el centro. Según el fiscal general, una persona con un tumor cerebral no recibió tratamiento médico durante más de 10 días, mientras que una mujer detenida llegó a golpearse repetidamente la cabeza contra una pared debido al estrés causado por las condiciones del lugar.

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El fiscal general Anthony Brown, en una imagen de archivo de 2025, presentó el martes una demanda contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por las condiciones en un centro de detención para inmigrantes en Baltimore. Ese mismo día también solicitó bloquear la construcción de un nuevo centro de detención planificado en el condado de Washington. (Foto: Danielle J. Brown/Maryland Matters) https://marylandmatters.org