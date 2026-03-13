Celebran la cultura latina con el musical In the Heights

Más de 200 estudiantes de Albert Einstein High School participarán este mes en la producción del musical In the Heights, una obra ganadora del Premio Tony creada por Lin-Manuel Miranda, que celebra la cultura latina y las historias de inmigrantes.

Las presentaciones se llevarán a cabo del 13 al 21 de marzo en el auditorio de la escuela, ubicada en 11135 Newport Mill Road en Kensington.

El musical narra la vida de una comunidad latina en el vecindario de Washington Heights, en Nueva York, donde los personajes persiguen sus sueños mientras enfrentan desafíos relacionados con la identidad, el amor y las oportunidades. En el centro de la historia está Usnavi, propietario de una bodega que sueña con regresar a la República Dominicana, mientras descubre que el verdadero significado de hogar está en su comunidad.

La producción involucra a cerca de 224 estudiantes, incluyendo elenco, músicos y equipo técnico, lo que la convierte en una de las producciones teatrales más grandes realizadas por la escuela.

Para muchos de los estudiantes, participar en la obra es una forma de celebrar su identidad cultural. Abi Reyes, estudiante de 16 años que interpreta el papel principal de Usnavi, señaló que el musical representa historias con las que muchos jóvenes latinos pueden identificarse, especialmente las relacionadas con la búsqueda de nuevas oportunidades en Estados Unidos.

Otros estudiantes también destacan el fuerte vínculo cultural del espectáculo. José Fernández, gerente de escenario y estudiante de tercer año que llegó a Estados Unidos desde El Salvador cuando tenía cinco años, afirma que la obra refleja aspectos de la vida y la cultura latina que le resultan familiares.

Además de actuar en escena, estudiantes como Gisela Espinoza participan en la coreografía del espectáculo junto al grupo de baile latino de la escuela, Titanes Salseros, que forma parte del elenco de danza.

Para Paula Pero, directora de los programas de idiomas de la escuela y del equipo de danza Titanes Salseros, dijo que el proyecto tiene un significado especial para los estudiantes. “Ver cómo los jóvenes conectan el idioma, la cultura y el arte en un mismo proyecto es algo muy significativo”, señaló. “Este musical nos permite explorar identidad, historia y comunidad de una manera auténtica”.

Pero también destacó que durante el proceso los estudiantes pudieron conversar por Zoom con bailarines profesionales de la película In the Heights y con la dramaturga Quiara Alegría Hudes, una experiencia que inspiró profundamente a los jóvenes. “Aunque la historia nace de una experiencia latina, su mensaje es universal: todos buscamos pertenecer, soñar y sentirnos apoyados por nuestra comunidad”, afirmó.

Para la comunidad escolar, la producción no solo es un evento artístico, sino también una celebración de la cultura, la identidad y la diversidad que caracteriza a la escuela.